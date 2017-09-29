Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро попал в ДТП

Вчера вечером, возвращаясь с концерта, в Голландии в ДТП попал нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, как пишет UA-Футбол.

Форвард ехал на такси, но таксист не справился в управлением и машина врезалась в отбойник. Жизни Агуэро ничто не угрожает, его спас ремень безопасности. Но все же травм избежать не удалось. У Агуэро сломано ребро, а это оставляет его без футбола минимум на два месяца.

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Напомним, что "Манчестер Сити" является соперником "Шахтера" в группе Лиги Чемпионов. По срокам восстановления аргентинец должен успеть восстановиться к харьковскому поединку, который запланирован на 6 декабря.

Также форвард пропустит решающие матчи сборной Аргентины в отборе на ЧМ-2018 против сборных Эквадора и Перу.

Отметим, что в текущем сезоне Агуэро провел за "горожан" 8 матчей и забил 7 голов.