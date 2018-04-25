Украина в еврокубках: сенсация от "Зари", валидольная победа "Динамо" и предсказуемый "Шахтер"

Среди всех трех матчей украинских полпредов особняком, как обычно, стояла игра «Шахтера». Горняки в единственном числе представляют Украину в Лиге чемпионов, да и соперники у них, исходя из статуса турнира, намного солиднее, чем могут быть у «Динамо» и «Зари». Впрочем, «Шахтер» так и не смог ничем удивить публику в Манчестере, кроме своей старательности, которой хватило аккурат на первый тайм. После перерыва «МанСити» добавил скорости и разнообразия атакующих действий, и тут же все встало на свои места.

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А вот луганская «Заря» стала настоящим «возмутителем спокойствия» в европейском футболе на нынешней неделе. Выдержав стартовый 15-минутный натиск хозяев поля в Бильбао, украинцы сумели, в свою очередь, забить гол в середине первого тайма, а затем мужественно (иного слова и не подберешь) выдержали все испытания в виде атак куда более мастеровитого оппонента. Конечно, без доли удачи не обошлось.

Наконец, киевское «Динамо» начинает потихоньку «вырабатывать» свой фирменный стиль побед во втором по значимости еврокубке. Команда, которая по составу и амбициям вполне подходит для главного клубного турнира Европы, без особого интереса играет с соперниками в первом тайме, а затем резко прибавляет после перерыва и забивает по 3 гола. Так было две недели назад на столичном НСК «Олимпийский» в игре с албанским «Скендербеу», так получилось и сейчас, в Белграде. В обоих случаях – в первом матче киевляне проигрывали со счетом 0:1, а во втором 0:2 - «Динамо» хватило 45-минутного отрезка для победы. Как-то будет в играх с самым принципиальным соперником команды в этом сезоне – швейцарским «Янг Бойз». Именно этот коллектив лишил «Динамо» надежд на выступления в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне, а затем и сам проиграл московскому ЦСКА и опустился в Лигу Европы.

Манчестер Сити 2-0 Шахтер

Это был почти беспроигрышный выезд для «Шахтера». В случае поражения, никто тебя не осудит, ведь твой соперник – сам «Манчестер Сити». Зато победа или даже ничья - в один момент возведет в ранг героя. Впрочем, подобный расклад накануне игры представлялся уж слишком фантастическим.

Главной проблемой «Шахтера» было, разумеется, отсутствие Дарио Срны. Любители статистики еще до матча успели посчитать, что без своего капитана горняки не выиграли ни одного еврокубкового матча. Как видим, эта серия продолжилась.

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Специалисты отмечают, что Богдан Бутко, заменяющий хорвата на правом фланге обороны, не уступает ему именно в защитных навыках. Зато во всех остальных компонентах Срна для «Шахтера» незаменим. Даже в своем почтенном возрасте Дарио остается одним из лучших футболистов в своем амплуа. Он крайне важен для построения атакующей игры донецкой команды. Не говоря уже о лидерских качествах.

Один из главных вопросов на данный момент звучит так: кто станет новым лидером «Шахтера»? И дело даже не в том, кому Фонсека доверит капитанскую повязку (сейчас она у Андрея Пятова). Есть ли в сегодняшнем «Шахтере» футболист, обладающий такой же харизмой, таким же влиянием на команду. И не просто на команду, а на украинскую и бразильскую ее половины. Именно Срна связывал эти половины в одно целое. Теперь же эту миссию должен будет выполнять кто-то другой.

Перед игрой и после нее тренер английской команды, именитый испанский специалист Хосеп Гвардьола рассыпался комплиментами в адрес «Шахтера». И это не было банальное нахваливание соперника, чтобы приподнять значимость своей победы. Гвардьола не понаслышке знаком с «Шахтером», не раз пересекался с командой еще Мирчи Луческу в Лиге чемпионов. И «Шахтер», в очередной раз, доказал, что высокая оценка Пепа совсем не напрасна.

Похоже, «Манчестер Сити» и не думал включать в этот вечер максимальные обороты. В головах футболистов и, видимо, тренерского штаба сидел предстоящий матч английской Премьер-лиги против грозного лондонского «Челси». Наверное, Гвардьола изначально надеялся приложить для победы над украинским чемпионом минимум усилий.

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Первый тайм показал, что просто так горожане горняков не обыграют. Подопечные Фонсеки хорошо подготовились к этому выезду и совсем не боялись соперника. Другое дело, что у «Шахтера» не все получалось в атаке, но главным для них было не пропустить. И до перерыва они с этой задачей вполне уверенно справились.

Наверное, «Шахтеру» где-то не повезло, что мяч в ворота Пятова влетел в самом начале второго тайма. Продержись горняки еще 15-20 минут, глядишь, соперник начал бы торопиться и освобождать больше пространства для контратак гостевой команды. А так, горожане добились желаемого, и форсировать темп дальше им не было смысла.

Впрочем, к чести украинской команды стоит отметить, что после пропущенного гола «Шахтер» не сдался и искал свой шанс, чтобы отыграться. И почти его нашел. Судья имел все основания указать на 11-метровую отметку после того, как Стоунз сыграл рукой в собственной штрафной. Но предпочел этого не делать. С другой стороны, забей Агуэро пенальти несколькими минутами раньше, этот момент не имел бы столь принципиального значения. И было бы глупо полагать, что «Шахтеру» будут помогать судьи на поле «Манчестер Сити».

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В любом случае, «Шахтер» оставил очень хорошее впечатление. И еще раз продемонстрировал, что будет бороться за выход в 1/8 финала. Похоже, «Манчестер Сити» не испытает проблем в этой группе. А вот «Шахтер», «Наполи» и «Фейеноорд» имеют приблизительно равные шансы. В двух спаренных матчах против «Фейеноорда» донецкому клубу нужно претендовать не меньше, чем на 4 очка. При таком раскладе шансы финишировать на 2-м месте будут очень даже высокими.

Атлетик 0-1 Заря

Выезд «Зари» в Бильбао, как и выезд «Шахтера» в Манчестер, не сулил команде ничего хорошего. Луганчане откровенно разочаровали во львовской игре против шведского «Эстерсунда» (0-2), да и в чемпионате украинской Премьер-лиги дела у них складываются далеко не лучшим образом.

Если вспомнить прошлогоднюю Лигу Европы, где соперниками «Зари» были другой гранд из Манчестера – «Юнайтед», а также турецкий «Фенербахче» и голландский «Фейеноорд», то подопечные Юрия Вернидуба достойно выглядели во всех без исключения матчах, но на выезде им явно не хватало уверенности в себе. В гостевых матчах луганчане не набрали ни одного очка и не забили ни одного мяча. А ведь прошлой осенью у Юрия Вернидуба была совсем другая команда – более опытная, мастеровитая и сыгранная. Сейчас же наставник «Зари» выстраивает совершенно новую команду. В отличие от прошлогоднего состава, у большинства игроков нынешней «Зари» еврокубкового опыта нет вовсе.

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Для луганчан этот матч мог закончиться в первые же 15 минут. «Атлетик» очень активно провел дебютный отрезок и начал прессовать соперника буквально со стартового свистка. Несколько раз баски были очень близки к голу, но удача явно улыбалась украинской команде.

Впрочем, где-то к 15-й минуте пыл хозяев начал угасать, и «Заре» стало немного легче. А в середине первого тайма, после розыгрыша углового, Игорь Харатин неожиданно открыл счет. После этого «Заря» только и делала, что отбивалась от нападок хозяев. Отбивалась и числом, и умением, и везением. После игры Юрий Вернидуб признал, что удача вернула «Заре». Как долг за тот не фарт, который сопровождал команду в последнее время.

«Заря» выжала максимум из этой игры. Она забила из полу-момента и больше ничего в этот вечер не создала. Похоже, и «Атлетик» отнесся к украинскому сопернику с прохладцей. Подобное предположение после финального свистка высказал и Юрий Вернидуб.

Наверное, «Заре» повезло и в том, что «Атлетик» сейчас находится не в лучшей своей форме. Баски неплохо стартовали в чемпионате Испании, но затем заметно сбавили ход. Скажем, в минувшую субботу «Атлетик» упустил победу над «Малагой», хотя, по ходу матча, в середине второго тайма вел с преимуществом в два мяча. К слову, до этой игры «Малага» была главным аутсайдером примеры и проиграла все свои матчи.

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Тем временем, шведский «Эстерсунд» снова выиграл. На сей раз – у берлинской «Герты» (1:0). И теперь у шведов две победы (6 очков), а «Заря» оказалась на втором месте (4). А вот записные фавориты квартета – «Атлетик» и «Герта» – имеют всего по одному очку, набранному в очной встрече. Обе команды обнажили самую главную и очень болезненную проблему второго по значимости еврокубка – полное отсутствие мотивации у команд из пятерки ведущих национальных чемпионатов Европы – Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.

Похоже, в данном случае, ни «Атлетик», ни «Герта» совершенно не планируют выкладываться по максимуму в Лиге Европы. Что, конечно же, на руку украинскому клубу.

Партизан 2-3 Динамо Киев

Было изначально понятно, что этот выезд для киевлян окажется крайне сложным. И дело не в силе «Партизана», а в уязвимости нынешнего «Динамо». Еще не забыт печально известный гостевой матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз», да и с албанским «Скендербеу» динамовцы изрядно помучились. Более того, буквально в прошлую субботу подопечные Хацкевича на своем поле не смогли распечатать ворота дебютанта украинской Премьер-лиги после многолетнего перерыва ровенского «Вереса».

И, конечно, не так просто пережить потерю Андрея Ярмоленко. Как и «Шахтер», «Динамо» осталось без своего капитана. Только если в случае с «Шахтером» команда потеряла своего лидера и вожака, то в случае с «Динамо» из команды ушел ее лучший футболист. Относительно лидерских качеств Ярмоленко до сих пор есть большие сомнения.

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Но если с уходом Ярмоленко тренерский штаб «Динамо» уже смирился, то отсутствие лучшего защитника Хачериди и основного нападающего Мбокани – очень серьезные потери на сегодняшний день. При всем противоречивом характере Хачериди, в сегодняшнем «Динамо» есть всего два защитника высокого уровня. Помимо Хачериди, это Домагой Вида, который на 99% покинет команду зимой. А всех, кого купили в последнее время (Кадар, Пантич, Кендзера, Пиварич), классными защитниками назвать сложно. Об этом говорит и их цена, и то, что мы видим на футбольном поле. Если в первом тайме со «Скендербеу» вратарь «Динамо» Коваль пропустил лишь однажды, то теперь, в матче с «Партизаном», в его ворота влетело уже два мяча. И это «Динамо» еще легко отделалось. Снова приходится говорить о том, что будь у нас более классный соперник, дело бы обернулось разгромом еще в первом тайме. Может и хорошо, что «Динамо» не пробилось в Лигу чемпионов. С такой игрой, там бы наверняка не удалось избежать разгрома…

Во втором тайме мы увидели совсем другое «Динамо». Соперник отошел назад, в надежде сохранить победный результат и предоставил киевлянам фактически целое поле для деятельности. Хотя с первым отыгранным голом киевлянам явно повезло, ведь возник он фактически из ниоткуда. Стоявший в стенке при выполнении штрафного «Динамо» игрок «Партизана» зачем-то сыграл рукой. В результате, киевляне забили быстрый гол, который предопределил судьбу матча.

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Хацкевич перевернул игру заменами, которых в перерыве было целых две. Мы увидели прежнего Мораеса, который сыграл, как в своих лучших матчах. Очень здорово и, что характерно, на нетипичной для себя позиции, сыграл Буяльский. Впрочем, повторюсь, нельзя не сказать и о том, что «Партизан» после перерыва в буквальном смысле куда-то исчез. То ли сербы заранее уверовали в свою победу и не смогли вернуться в игру, то ли «Динамо» и впрямь сыграло настолько классно для сербской команды, что «Партизан» не смог ничего сделать.

С горем пополам, у «Динамо» теперь есть две победы. А, поскольку соперники между собой постоянно играют вничью, уже после двух туров вырисовался достаточно серьезный отрыв 6-2-2-1. И теперь, чтобы не выйти из этой группы, подопечным Хацкевича нужно очень сильно постараться.

«Динамо» фактически гарантировало себе «еврокубковую весну» во втором по значимости турнире.

Кирилл Стадниченко