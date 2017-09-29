Капитан "Динамо" Сидорчук: Не помню, когда замены настолько усиливали игру

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал поразительный камбэк в выездном поединке против «Партизана» в Лиге Европы, сообщает официальный сайт столичного клуба:

- В первую очередь скажу, что это заслуга тренеров, которые смогли достучаться до футболистов. Также очень важно, что здорово сыграли замены. Не помню, когда в последний раз игроки, вышедшие на поле во втором тайме, настолько усиливали игру. Спасибо ребятам, которые вышли и, по большому счету, сделали результат, - начал Сидорчук.

Читайте такжеТренер "Динамо" Хацкевич: Наши замены помогли существенно усилить игру"Хочу извиниться перед командой за второй гол. Наверное, если бы у нас не было настоящей команды, мы бы опустили руки и не выиграли бы этот матч. Но коллектив у нас есть. Спасибо ребятам", - продолжил игрок.

А говоря о переломном моменте в игре, заметил: "Еще, когда забили первый мяч, почувствовали, что сможем победить".

Как сообщал УНИАН, "Динамо" обыграло в гостевом матче Лиги Европы "Партизан" - 3:2, проигрывая по ходу игры со счетом 0:2