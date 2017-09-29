Тренер "Динамо" Хацкевич: Наши замены помогли существенно усилить игру

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомменировал гостевой матч Лиги Европы против загребского "Партизана" на традиционной послематчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт клуба.

Отвечая на вопрос о том, что тренер сказал команде в перерыве, Хацкевич парировал: "Ожидал этого вопроса. (Улыбается). Если вернуться к матчу со «Скендербеу», то тогда эмоциональный фон был таким, что нужно было завести ребят. Сегодня же, наоборот, их надо было успокоить. В первом тайме была очень высокая заряженность, и это привело к большому количеству брака при переходе от обороны к атаке. В перерыве сказал ребятам забыть ошибки, допущенные в первом тайме, взять мяч под контроль и все-таки построить игру так, как мы и планировали".

Говоря о том, что Хачериди не тренировался накануне и не попал в заявку на матч, тренер заметил: "У него вчера вечером появились проблемы с горлом и общим состоянием здоровья. Хачериди провел необходимые процедуры, но сегодня утром он сказал, что не может готовиться к игре и что его состояние не позволяет ему находиться даже в запасе".

А говоря о проведенных заменах, констатировал: "Замены усилили нашу игру. Беседин здорово цеплялся за мяч, а Мораес решил исход матча. Ребята вышли и усилили нашу игру. Можно сказать, что проведенные нами замены повлияли на результат матча".

"Фактор первого гола очень важен для любой команды. У нас в первом тайме был достаточно хороший момент, когда Гонсалес не сумел забить мяч, находясь в выгодной ситуации. Повторюсь, в первом тайме было больше эмоций, чем умного футбола. Во втором тайме замены усилили нашу игру, да и сами ребята играли в тот футбол, который хочется видеть от них и в дальнейшем", - подвел итог игры Хацкевич.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" обыграло сербский "Партизан" со счетом 3:2, проигрывая после первого тайма 0:2.