Буяльский про матч "Динамо" - "Партизан": Нам нужно сперва на свою голову что-то придумать, а затем самим выход искать

По окончанию матча Лиги Европы «Партизан» - «Динамо» (2:3) в эфире телеканала Футбол 2 события на поле прокомментировал автор одного из забитых мячей Виталий Буяльский, сообщает официальный сайт киевского клуба.

На вопрос, почему первые таймы матчей против албанского «Скендербеу» и «Партизана» не удавались, но команда неизменно переламывала ход событий впоследствии, игрок лаконично заметил:

- Нам нужно сперва на свою голову что-то придумать, а затем самим выход искать.

Говоря о том, считает ли игрок эту победу самой эмоциональной в карьере, отметил: "Пожалуй, да".

А на вопрос о том, что в перерыве говорил Александр Хацкевич, заметил: "Не кричал, указал на ошибки. Сказал, есть 45 минут, чтобы все исправить".

Также игрок коснулся ситуации в своей родной Калиновке, Винницкой области: "Мы были на заезде, часов в 11 вечера мне позвонили и сообщили о произошедшем. Это моя родина, расстроился. Держу связь с родными и друзьями, вроде сейчас там все нормально".

Как сообщал УНИАН, "Динамо" обыграло "Партизан" со счетом 3:2, проигрывая после первого тайма 0:2.