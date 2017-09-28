"Динамо" победило "Партизан" в Лиге Европы, сделав суперкамбэк

В Белграде состоялся матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором сербский "Партизан" принимал вице-чемпиона Украины киевское "Динамо".

Поединок завершился победой "Динамо"со счетом 3:2, сообщает официальный сайт соревнований. Интересно, что матч проходил без зрителей - из-за санкций в отношении сербского клуба.

Уже по традиции, сложившейся в этом еврокубковом сезоне, "Динамо" слишком вальяжно провело первый тайм, что вылилось в неожиданный счет по итогам первой половины игры. На 34-й минуте "Партизан" открыл счет благодаря голу Ожеговича, а на 42-й провал центра обороны гостей привел к еще одному взятию ворот - Тавамба сделал счет 2:0.

В перерыве тренерскому штабу "Динамо" пришлось вносить кардинальные коррективы. На поле появились сразу два форварда - Беседин и Мораес, которые заменили соответственно Кравца и Цыганкова.

Активные действия "Динамо" помогли не только отыграть солидное отставание в счете, но и победить.

На 54-й минуте Мораес реализовал пенальти, назначенный за игру рукой игрока "Партизана". На 68-й минуте Буяльский после прохода Беседина забил с близкого расстояния, восстановив статус-кво. А на 84-й минуте тот же Буяльский сильным ударом пробил в штангу, а Мораес сделал дубль, сыграв на добивании.

3:2 - победа "Динамо".

В параллельном матче группы "Скендербеу" и "Янг Бойз" сыграли вничью - 1:1. "Динамо" с 6 очками лидирует в своем квартете.