"Шахтер" на матче с "Карпатами" в Харькове впервые организует музыкальный фестиваль

На матче 11-го тура УПЛ «Шахтер» - «Карпаты», который пройдет 1 октября в Харькове, помимо футбола, также будет организована масштабная культурная программа для болельщиков – музыкальный фестиваль International Music Day, сообщает Террикон.

Подобные активности для болельщиков пройдут в Харькове впервые.

Перед матчем вокруг ОСК «Металлист» состоятся выступления харьковских музыкальных коллективов, которые прошли конкурсный отбор: Дуэтов «Single Ladies» и «Double Acoustic», групп «А4» и AIRSOWND.

В чаше стадиона до матча, в перерыве и после игры для болельщиков будут играть DJ Fed и MC Заряд. Предусмотрена развлекательная программа с конкурсами.

Как сообщал УНИАН, матч «Шахтер» - «Карпаты» пройдет в Харькове 1 октября. Начало матча - в 17.00, а музыкальных выступлений – в 15.00.

Билеты на игру уже можно приобрести на официальном сайте ФК "Шахтер".