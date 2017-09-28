"Заря" сенсационно обыграла испанский "Атлетик" из Бильбао в Лиге Европы

В Бильбао завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором испанский "Атлетик" принимал луганскую "Зарю" и сенсационно уступил, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 0:1.

Матч проходил с игровым и территориальным преимуществом хозяев, но испанская команда так и не сумела его реализовать в забитые голы. А вот одна из немногих атак гостей в середине первого тайма оказалась результативной.

На 26-й минуте после навеса с углового мяч прилетел на голову Игорю Харатину, который с близкого расстояния - линии вратарской площадки - точно пробил в дальний угол.

В параллельном матче Группы J шведский "Остерсунд" обыграл немецкую "Герту" с таким же счетом 1:0.

Таким образом, после 2-х туров соревнований, у "Остерсунда" 6 очков, "Зари" - 3, "Герты" и "Атлетика" - по 1 баллу.

Матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы состоятся 19 октября.