В Европе состоялись игры 2-го тура группового этапа еврокубка: результаты всех матчей

В Европе состоялись игры 2-го тура группового этапа еврокубка.

Сегодня в Европе состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, сообщает официальный сайт соревнований. Лига Европы. 2-й тур. 28 сентября. Астана - Славия Прага - 1:1 Атлетик - Заря - 0:1 БАТЭ - Арсенал - 2:4 Виктория Пльзень - Хапоэль Беэр-Шева - 3:1 Зенит - Реал Сосьедад - 3:1 Кёльн - Црвена Звезда - 0:1 Коньяспор - Гимарайнш - 2:1 Лацио - Зюльте-Варегем - 2:0 Лугано - Стяуа - 1:2 Ницца - Витесс - 3:0 Ред Булл Зальцбург - Марсель - 1:0 Русенборг - Вардар - 3:1 Эстерсунд - Герта - 1:0 АЕК - Аустрия - 2:2 Брага - Башакшехир - 2:1 Лион - Аталанта - 1:1 Локомотив Москва - Злин - 3:0 Лудогорец - Хоффенхайм - 2:1 Маккаби Тель-Авив - Вильярреал - 0:0 Милан - Риека - 3:2 Партизан - Динамо Киев - 2:3 Скендербеу - Янг Бойз - 1:1 Шериф - Копенгаген - 0:0 Эвертон - Аполлон - 2:2 Матчи 3-го тура состоятся 19 октября.

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