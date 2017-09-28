В Европе состоялись игры 2-го тура группового этапа еврокубка: результаты всех матчей
В Европе состоялись игры 2-го тура группового этапа еврокубка.
Сегодня в Европе состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, сообщает официальный сайт соревнований.
Лига Европы. 2-й тур.
28 сентября.
Астана - Славия Прага - 1:1
Атлетик - Заря - 0:1
БАТЭ - Арсенал - 2:4
Виктория Пльзень - Хапоэль Беэр-Шева - 3:1
Зенит - Реал Сосьедад - 3:1
Кёльн - Црвена Звезда - 0:1
Коньяспор - Гимарайнш - 2:1
Лацио - Зюльте-Варегем - 2:0
Лугано - Стяуа - 1:2
Ницца - Витесс - 3:0
Ред Булл Зальцбург - Марсель - 1:0
Русенборг - Вардар - 3:1
Эстерсунд - Герта - 1:0
АЕК - Аустрия - 2:2
Брага - Башакшехир - 2:1
Лион - Аталанта - 1:1
Локомотив Москва - Злин - 3:0
Лудогорец - Хоффенхайм - 2:1
Маккаби Тель-Авив - Вильярреал - 0:0
Милан - Риека - 3:2
Партизан - Динамо Киев - 2:3
Скендербеу - Янг Бойз - 1:1
Шериф - Копенгаген - 0:0
Эвертон - Аполлон - 2:2
Матчи 3-го тура состоятся 19 октября.