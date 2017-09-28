В Европе состоялись игры 2-го тура группового этапа еврокубка: результаты всех матчей

23:59, 28 сентября 2017
Футбол
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В Европе состоялись игры 2-го тура группового этапа еврокубка.

Украинские и хорватские команды составили две пары участников квалификации Лиги Европы / uefa.com

Сегодня в Европе состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, сообщает официальный сайт соревнований.

Лига Европы. 2-й тур.

28 сентября.

Астана - Славия Прага - 1:1

Атлетик - Заря - 0:1

БАТЭ - Арсенал - 2:4

Виктория Пльзень - Хапоэль Беэр-Шева - 3:1

Зенит - Реал Сосьедад - 3:1

Кёльн - Црвена Звезда - 0:1

Коньяспор - Гимарайнш - 2:1

Лацио - Зюльте-Варегем - 2:0

Лугано - Стяуа - 1:2

Ницца - Витесс - 3:0

Ред Булл Зальцбург - Марсель - 1:0

Русенборг - Вардар - 3:1

Эстерсунд - Герта - 1:0

АЕК - Аустрия - 2:2

Брага - Башакшехир - 2:1

Лион - Аталанта - 1:1

Локомотив Москва - Злин - 3:0

Лудогорец - Хоффенхайм - 2:1

Маккаби Тель-Авив - Вильярреал - 0:0

Милан - Риека - 3:2

Партизан - Динамо Киев - 2:3

Скендербеу - Янг Бойз - 1:1

Шериф - Копенгаген - 0:0

Эвертон - Аполлон - 2:2

Матчи 3-го тура состоятся 19 октября.

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Теги: #Лига Европы результаты матчей