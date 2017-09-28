Мюнхенская "Бавария" уволила Карло Анчелотти
Временным тренером команды будет Вилли Саньоль
Мюнхенский футбольный клбу "Бавария" уволил главного тренера Карло Анчелотти, сообщает официальный сайт клуба.
Тренера уволили на следующий день после поражения команды в Лиге чемпионов от французского ПСЖ со счетом 0:3.
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге отметил:
Читайте такжеРуководство "Баварии" после разгрома от "ПСЖ" обсудит увольнение Анчелотти"Игра команды с самого начала сезона не соответствовала нашим ожиданиям. Матч в Париже показал, что нам необходимо предпринимать меры. Хасан Салихамиджич и я провели с Карло Анчелотти серьезный и честный разговор и сообщили ему о нашем решении. Я хотел бы поблагодарить Карло за совместную работу и сожалею о таком развитии событий. Карло - мой друг, он им и останется. Но мы должны были принять профессиональное решение ради блага "Баварии". Теперь я ожидаю от команды позитивную тенденцию и абсолютное желание достичь поставленные на сезон цели."
Команда Карло Анчелотти - Давиде Анчелотти, Джованни Маури, Франческо Маури и Мино Фулко - также покинет "Баварию" вместе с экс-главным тренером
Руководство командой возьмет на себя ассистент главного тренера Вилли Саньоль. В ближайшее воскресенье в матче против "Герты" Саньоль будет руководить "Баварией" в качестве временного тренера, говорится в сообщении клуба.