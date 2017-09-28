Мюнхенская "Бавария" уволила Карло Анчелотти

Мюнхенский футбольный клбу "Бавария" уволил главного тренера Карло Анчелотти, сообщает официальный сайт клуба.

Тренера уволили на следующий день после поражения команды в Лиге чемпионов от французского ПСЖ со счетом 0:3.

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге отметил:

Читайте такжеРуководство "Баварии" после разгрома от "ПСЖ" обсудит увольнение Анчелотти"Игра команды с самого начала сезона не соответствовала нашим ожиданиям. Матч в Париже показал, что нам необходимо предпринимать меры. Хасан Салихамиджич и я провели с Карло Анчелотти серьезный и честный разговор и сообщили ему о нашем решении. Я хотел бы поблагодарить Карло за совместную работу и сожалею о таком развитии событий. Карло - мой друг, он им и останется. Но мы должны были принять профессиональное решение ради блага "Баварии". Теперь я ожидаю от команды позитивную тенденцию и абсолютное желание достичь поставленные на сезон цели."

Команда Карло Анчелотти - Давиде Анчелотти, Джованни Маури, Франческо Маури и Мино Фулко - также покинет "Баварию" вместе с экс-главным тренером

Руководство командой возьмет на себя ассистент главного тренера Вилли Саньоль. В ближайшее воскресенье в матче против "Герты" Саньоль будет руководить "Баварией" в качестве временного тренера, говорится в сообщении клуба.