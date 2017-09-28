Онлайн-трансляция, "Партизан" - "Динамо" - 2:3: Лига Европы, 2-й тур

Сегодня в Белграде состоится матч 2-го тура Лиги Европы, в котором местный "Партизан" примет на своем поле киевское "Динамо".

Встречаются лидер группы и команда из середины турнирной таблицы.

Если киевляне в первом туре уверенно обыграли албанский "Скендребеу" (3:1), то сербская команда сыграли вничью с швейцарским "Янг Бойз" - 1:1.

Нынешний матч пройдет без зрителей. Виною всему инциденты с участием фанов белградской команды в предыдущих матчах УЕФА же не стало жалеть остальных болельщиков и постановило провести дву игри при пустых трибунах. Первой из них станет матч с "Динамо".

Отметим также, что ранее "Динамо" и "Партизан" встречались в еврокубках лишь однажды. В Кубке европейских чемпионов сезона 1976/77 киевляне дважды обыграли команду из столицы Югославии - 3:0 в Киеве и 2:0 в Белграде.

В сегодняшней игре, по мнению специалистов и аналитиков букмекерских контор явным фаворитом является украинский клуб.

Так ли это на самом деле?

Матч "Партизан" - "Динамо" начнется в Белграде в 22.05 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканалы "Украина" и "Футбол 2".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!!

Стали известны стартовые составы команд:

Партизан: 88. Стойкович, 4. Вуличевич, 23. Остойич, 73. Милетич Н.Р., 10. Янкович М., 20. Сума С., 25. Эвертон Бильер, 26. Милетич Н.Г., 29. Радин, 3. Тавамба, 55. Ожегович

Запасные: 61. Йовичич М., 30. Митрович Мил., 33. Антонов Н., 11. Джуричкович, 22. Илич С., 55. Пантич Дан., 99. Йованович Дж.

Динамо: 35. Коваль М., 23. Пиварич, 24. Вида, 44. Кадар, 94. Кендзёра, 15. Цыганков, 16. Сидорчук, 19. Гармаш, 29. Буяльский, 25. Гонсалес Д., 22. Кравец

Запасные: 1. Бущан, 8. Шепелев В., 9. Морозюк, 18. Корзун, 11. Жуниор Мораес, 41. Беседин, 47. Вантух

Несмотря на всеобщий предматчевый оптимизм стоит напомнить, что соперник у "Динамо" не такой уж и простой. Если киевляне бесславно проиграли в гостях "Янг Бойзу" со счетом 0:2 почти два месяца назад в квалификации Лиги чемпионов, то "Партизан" сыграл со швейцарцами на их поле две недели назад вничью - 1:1.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Мяч с центра поля развели игроки "Партизана". Динамовцы тут же перехватили мяч у соперника, но позволили сербам выбить его в аут.

2. Первая атака хозяев завершается фолом капитана "Партизана" Вуличевича в атаке, на фланге, на игроке "Динамо".

3. Ответную атаку киевлян запорол Цыганков, который сумел в протиоборстве с защитником заработать лишь не опасный аут. Атака сильно потеряла в скорости и динамике.

4. Фол Буяльского в центре поля. Игрок "Динамо" проиграл позицию сопернику.

5. Позиционная игра и своеобразная разведка происходит в исполнении команд в начале матча.

6. Защитники прервали весьма перспективную атаку с участием Виды и Цыганкова.

7. В ответной атаке "Партизана" Сейду Сума нарушет правила на защитнике "Динамо".

8. Как всегда, очень необычная обстановка в игре при пустых трибунах. Нужно время, чтобы привыкнуть.

9. Сидорчук, как настоящий капитан команды, подстраховал партнера и исправил ошибку Буяльского в центре поля.

10. Ожегович оказался "вне игры" в начале потенциально очень опасной атаки "Партизана".

11. А теперь Вида в борьбе с Ожеговичем спасает "Динамо" и переводит мяч на угловой.

12. Подача углового неудачная у "Партизана" - Коваль легко забрал мяч.

13. Гонсалес завершал многоходовую комбинацию киевлян пасом на Цыганкова, но слишком неудачно - мяч улетает за пределы поля - от ворот.

14. Эвертон Бильер зарабатывает штрафной в опасной близости от ворот киевлян в игре с защитниками - накладка.

15. А теперь Гонсалес запорол атаку "Динамо" - вновь мяч ушел за лицевую линию.

16. Еще одна атака "Партизана" завершается фолом Радина на Пивриче

17. Очередная атака "Партизана" - Тавамба простреливает вдоль ворот - неудачно.

18. Еще раз Тавамба на острие атаки - Коваль разряжает обстановку.

19. И тут же мнгновенный ответ "Динамо" - на сей раз неточен Цыганков.

20. Пиварич отдавал пас на ход Гонсалесу, но защитник сумел выбить мяч в аут. Сорвали сербы атаку.

21. Вида вновь отлично прочитал атаку "Партизана" и выбил мяч - на сей раз, в аут.

22. Цыганков отработал в обороне, сумев головой переправить мяч своему вратарю Ковалю. Атака "Партизана" сорвана.

24. ГОНСАЛЕССССС!!! В идеальной позици получил пас от Кравеца, но слишком поздно пробил - мяч попал прямо в ногу вратаря Стойковича. Супер-момент был у игрока "Динамо".

25. "Динамо" потихонбку начинает наращивать темп в этом матче.

26. Потенциально опасная атака "Партизана" завершается тем, что Ожегович оказался в оффсайде.

28. Перелача в разрез от Сума, между защитников "Динамо", оказалсь неопасной - мяч не наел адресата..

29. Предупреждение получает Кравец - грубая игра, помешал сопернику выйти один на один с вратарем.

30. Удар Сума со штрафного оказался неопасный - Коваль контролировал полет мяча за ворота.

31. Гонслес, казалось бы, чисто выиграл единоборство у соперника Буличевича и выходил один на один с вратарем - арбитр фиксирует нарушение правил у игрока "Динамо"...

32. И вновь Вида спасает "Динамо" в защите выбивая мяч в аут, в потенциально очень опасной атаке "Партизана".

34. И гол....... 1:0

35. Тавамба все-таки раскрутил Виду в борьбе в далеко не самой опасной ситуации и отдал пас на Ожеговича. Тот нанес удар в касание - 1:0.

36. Сидорчук навешивал в штрафную "Партизана" - низко и слабо. Мяч выбили защитники с линии штрафной.

37. Опасный фол Виличевича а Гармаше. Киевляне подали штрафной и заработали уголовой.

38. Цыганков подал угловой - Гармаш в борьбе сл Стойковичем наносит голкиперу травму локтем, но тот сумел забрать мяч в руки.

39. Киевляне вновь несутся в атаку - и вновь нарушение правил в атаке. На сей раз сфолил Цыганков.

40. Тавамба сохраняет мяч на лицевой линии у ворот "Динамо", но так и не смог организовать опасную атаку.

41. В следующем игровом эпизоде Вучиличич опасно навешивает - Коваль забирает мяч.

42. И гол....... Тавамба... 2:0

43. Сума отдал пас на Тавамбу, тот раскрутил защитников и мощно пробил по воротам - Кадар допустил грубую позиционную ошибку в этом эпизоде.

44. Киевляне забрасываю мяч далеко со совей половины поля - футбольный снаряд летит в аут...

45. Еще одна грубейшая ошибкка Кадара - едва не отправил мяч в собственные ворота - Коваль спасает "Динамо" буквально на "ленточке" от разгрома по итогам тайма 0:3.

Арбитр добавил 1 минуту.

ПЕРЕРЫВ

Двойная замена у "Динамо" в перерыве - Беседин - вместо Кравца, Мораес - вместо Цыганкова

Второй тайм начался

46. Игроки "Динамо" развели мяч с центра поля. Хацкевич решительно внес изменения в игру. Заменя Кравца вполне логичная. Что касается претензий тренера к Цыганкову, то они непонятны.

47. Предупреждение Янковичу - хватал за футболку Гонсалеса в центре поля. Совершенно необязательно.

48. Атака "Партизана" - защитники "Динамо" выбивают головой навес в штрафную площадь.

49. Вне игры оказался Беседин в первом же атаке киевлян после перерыва.

50. В следующей атаке "Динамо" вратарь хозяев поля Стойкович спокойно выбивает мяч к центру поля после слишком сильного паса вперед.

51. Позиционная атака "Динамо" - слишком низкий навес с фланга в штрафную - защитники спокойно перехватывают мяч.

52. В отвтеной атаке "Партизана" Кадар вновь рискует и отдает мяч своему вратарю.

53. ПЕНАЛЬТИ!!! Пиварич бил штрафной и Гжегович в стенке сыграл рукой.

54. ГОЛ!!!! Мораес!!!! 2:1 - реализовал пенальти.

57. Еще один опасный штрафной для Динамо - Кедзёру сбили возле самой штрафной площади.

58. Опасный навес, но Кадар не смог как следует ударить по воротам соперника. Пока у него лучше получается бить по своим...

59. Навес на Буяльского из глубины поля, из центрального круга - мяч на выходе забирает вратарь Стойкович.

60. Морайеса ударом локтем повалили на газон - арбитр ограничился фиксацией штрафного.

61. Пять сербов выходили на четверых киевлян в атаке - Милетич не смог как следует наесить в штрафную площадку "Динамо".

62. Эвертон получает предупреждение - грубая игра в центре поля на защитнике "Динамо".

63. Морайес зарабатывает еще один штрафной - очень опасный в атаке "Динамо".

64. Киевляне разыграли штрафной - Вида пробил - Стойкович едва переводит мяч на угловой. Шикарную реакцию демонстрирует вратарь "Партизана".

65. "Динамо" разыграло угловой - вновь Вида пробил - мимо ворот.

66. Эвертон получает травму в столкновении с игроком "Динамо".

67. ГОООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! 2:2!! "Динамо" возвращается в игру!!! БУЯЛЬСКИЙЙЙЙ!!!

68. Беседин шикарно сыграл в штрафной соперника, качнул защитников и отдал шикарный пас Буяльскому - тому осталось только подставить ногу.

69. Опаснейший ответ "Партизана" - Ожегович бьет, рикошет от Виды, Коваль едва успевает выбить мяч на угловой.

70. Коваль получил травму в этом эпизоде. Пауза в игре.

71. Разыграли сербы угловой - Сама подал - партнеры в положении вне игры.

72. Еще раз грубо играют защитники "Партизана" - вновь момент для "Динамо".

73, Подача со штрафного - удар головой Беседина - выше ворот.

74. ГАРМАШШШШШ!!! Наносит шикарный удар, но Стойкович в полсдений момент его поймал на самой линии ворот.

75. Замена у Партизана - Пантич вместо Сума.

76. Ожегович опасным ударом завершал атаку "Партизана" - мяч сошел с ноги - мимо.

77. Коваль опять жалуется на свою травму - врачи "Динаом" замораживают палец игроку.

78. Ожегович в центре поля грубо нарушает правила на Грамаше - арбитр ограничивается усным внушением.

79. Замена у Партизана - Йованович вместо Ожеговича.

80. Предупреждение Буяльскому - грубая игра.

81. Эвертон нарушает правила на Мораесе - очередной опасный штрафной для "Динамо".

82. Пиварич навесил - Стойкович перевел мяч на угловой.

83.. После розыгрыша углового Мораес бьет по воротам - мимо.

84. Предупреждение получает Тавамба - грубая игра.

85. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! МОРАЕССССС!!!!!! 3:2!!!

86. Затяжная атака "Динамо" завершилась ударом Буяльского в перекладину, на добивании Мораес бил уже в практически пустые ворота.

87. Милетич прошел трех игроков в опаснейшей атаке "Партизана", но все равно отдал пас прямо на соперника.. Защита "Динамо" очень плотная в эти минуты.

88. Гармаш пострадал в столкновении с соперником - пауза в игре.

89. Замена у "Динамо" - Морозюк вместо Гонсалеса.

90. Арбитр добавил 4 минуты к основному времени матча.

90+2. Пантич подал штрафной - оффсайд у игроков "Партизана".

90+3. Тавамба падает в штрафной, в атаке "Партизана" - судья разводит руки в сторону. Пенальти нет...

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции!

ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!!!