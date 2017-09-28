Онлайн-трансляция, "Партизан" - "Динамо" - 2:3: Лига Европы, 2-й тур
В Белграде пройдет матч группового этапа второго по значимости еврокубка
Сегодня в Белграде состоится матч 2-го тура Лиги Европы, в котором местный "Партизан" примет на своем поле киевское "Динамо".
Встречаются лидер группы и команда из середины турнирной таблицы.
Если киевляне в первом туре уверенно обыграли албанский "Скендребеу" (3:1), то сербская команда сыграли вничью с швейцарским "Янг Бойз" - 1:1.
Нынешний матч пройдет без зрителей. Виною всему инциденты с участием фанов белградской команды в предыдущих матчах УЕФА же не стало жалеть остальных болельщиков и постановило провести дву игри при пустых трибунах. Первой из них станет матч с "Динамо".
Отметим также, что ранее "Динамо" и "Партизан" встречались в еврокубках лишь однажды. В Кубке европейских чемпионов сезона 1976/77 киевляне дважды обыграли команду из столицы Югославии - 3:0 в Киеве и 2:0 в Белграде.
В сегодняшней игре, по мнению специалистов и аналитиков букмекерских контор явным фаворитом является украинский клуб.
Так ли это на самом деле?
Матч "Партизан" - "Динамо" начнется в Белграде в 22.05 по киевскому времени.
ТВ-трансляция - телеканалы "Украина" и "Футбол 2".
Добрый вечер!
Мы начинаем!!!
Стали известны стартовые составы команд:
Партизан: 88. Стойкович, 4. Вуличевич, 23. Остойич, 73. Милетич Н.Р., 10. Янкович М., 20. Сума С., 25. Эвертон Бильер, 26. Милетич Н.Г., 29. Радин, 3. Тавамба, 55. Ожегович
Запасные: 61. Йовичич М., 30. Митрович Мил., 33. Антонов Н., 11. Джуричкович, 22. Илич С., 55. Пантич Дан., 99. Йованович Дж.
Динамо: 35. Коваль М., 23. Пиварич, 24. Вида, 44. Кадар, 94. Кендзёра, 15. Цыганков, 16. Сидорчук, 19. Гармаш, 29. Буяльский, 25. Гонсалес Д., 22. Кравец
Запасные: 1. Бущан, 8. Шепелев В., 9. Морозюк, 18. Корзун, 11. Жуниор Мораес, 41. Беседин, 47. Вантух
Несмотря на всеобщий предматчевый оптимизм стоит напомнить, что соперник у "Динамо" не такой уж и простой. Если киевляне бесславно проиграли в гостях "Янг Бойзу" со счетом 0:2 почти два месяца назад в квалификации Лиги чемпионов, то "Партизан" сыграл со швейцарцами на их поле две недели назад вничью - 1:1.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
1. Мяч с центра поля развели игроки "Партизана". Динамовцы тут же перехватили мяч у соперника, но позволили сербам выбить его в аут.
2. Первая атака хозяев завершается фолом капитана "Партизана" Вуличевича в атаке, на фланге, на игроке "Динамо".
3. Ответную атаку киевлян запорол Цыганков, который сумел в протиоборстве с защитником заработать лишь не опасный аут. Атака сильно потеряла в скорости и динамике.
4. Фол Буяльского в центре поля. Игрок "Динамо" проиграл позицию сопернику.
5. Позиционная игра и своеобразная разведка происходит в исполнении команд в начале матча.
6. Защитники прервали весьма перспективную атаку с участием Виды и Цыганкова.
7. В ответной атаке "Партизана" Сейду Сума нарушет правила на защитнике "Динамо".
8. Как всегда, очень необычная обстановка в игре при пустых трибунах. Нужно время, чтобы привыкнуть.
9. Сидорчук, как настоящий капитан команды, подстраховал партнера и исправил ошибку Буяльского в центре поля.
10. Ожегович оказался "вне игры" в начале потенциально очень опасной атаки "Партизана".
11. А теперь Вида в борьбе с Ожеговичем спасает "Динамо" и переводит мяч на угловой.
12. Подача углового неудачная у "Партизана" - Коваль легко забрал мяч.
13. Гонсалес завершал многоходовую комбинацию киевлян пасом на Цыганкова, но слишком неудачно - мяч улетает за пределы поля - от ворот.
14. Эвертон Бильер зарабатывает штрафной в опасной близости от ворот киевлян в игре с защитниками - накладка.
15. А теперь Гонсалес запорол атаку "Динамо" - вновь мяч ушел за лицевую линию.
16. Еще одна атака "Партизана" завершается фолом Радина на Пивриче
17. Очередная атака "Партизана" - Тавамба простреливает вдоль ворот - неудачно.
18. Еще раз Тавамба на острие атаки - Коваль разряжает обстановку.
19. И тут же мнгновенный ответ "Динамо" - на сей раз неточен Цыганков.
20. Пиварич отдавал пас на ход Гонсалесу, но защитник сумел выбить мяч в аут. Сорвали сербы атаку.
21. Вида вновь отлично прочитал атаку "Партизана" и выбил мяч - на сей раз, в аут.
22. Цыганков отработал в обороне, сумев головой переправить мяч своему вратарю Ковалю. Атака "Партизана" сорвана.
24. ГОНСАЛЕССССС!!! В идеальной позици получил пас от Кравеца, но слишком поздно пробил - мяч попал прямо в ногу вратаря Стойковича. Супер-момент был у игрока "Динамо".
25. "Динамо" потихонбку начинает наращивать темп в этом матче.
26. Потенциально опасная атака "Партизана" завершается тем, что Ожегович оказался в оффсайде.
28. Перелача в разрез от Сума, между защитников "Динамо", оказалсь неопасной - мяч не наел адресата..
29. Предупреждение получает Кравец - грубая игра, помешал сопернику выйти один на один с вратарем.
30. Удар Сума со штрафного оказался неопасный - Коваль контролировал полет мяча за ворота.
31. Гонслес, казалось бы, чисто выиграл единоборство у соперника Буличевича и выходил один на один с вратарем - арбитр фиксирует нарушение правил у игрока "Динамо"...
32. И вновь Вида спасает "Динамо" в защите выбивая мяч в аут, в потенциально очень опасной атаке "Партизана".
34. И гол....... 1:0
35. Тавамба все-таки раскрутил Виду в борьбе в далеко не самой опасной ситуации и отдал пас на Ожеговича. Тот нанес удар в касание - 1:0.
36. Сидорчук навешивал в штрафную "Партизана" - низко и слабо. Мяч выбили защитники с линии штрафной.
37. Опасный фол Виличевича а Гармаше. Киевляне подали штрафной и заработали уголовой.
38. Цыганков подал угловой - Гармаш в борьбе сл Стойковичем наносит голкиперу травму локтем, но тот сумел забрать мяч в руки.
39. Киевляне вновь несутся в атаку - и вновь нарушение правил в атаке. На сей раз сфолил Цыганков.
40. Тавамба сохраняет мяч на лицевой линии у ворот "Динамо", но так и не смог организовать опасную атаку.
41. В следующем игровом эпизоде Вучиличич опасно навешивает - Коваль забирает мяч.
42. И гол....... Тавамба... 2:0
43. Сума отдал пас на Тавамбу, тот раскрутил защитников и мощно пробил по воротам - Кадар допустил грубую позиционную ошибку в этом эпизоде.
44. Киевляне забрасываю мяч далеко со совей половины поля - футбольный снаряд летит в аут...
45. Еще одна грубейшая ошибкка Кадара - едва не отправил мяч в собственные ворота - Коваль спасает "Динамо" буквально на "ленточке" от разгрома по итогам тайма 0:3.
Арбитр добавил 1 минуту.
ПЕРЕРЫВ
Двойная замена у "Динамо" в перерыве - Беседин - вместо Кравца, Мораес - вместо Цыганкова
Второй тайм начался
46. Игроки "Динамо" развели мяч с центра поля. Хацкевич решительно внес изменения в игру. Заменя Кравца вполне логичная. Что касается претензий тренера к Цыганкову, то они непонятны.
47. Предупреждение Янковичу - хватал за футболку Гонсалеса в центре поля. Совершенно необязательно.
48. Атака "Партизана" - защитники "Динамо" выбивают головой навес в штрафную площадь.
49. Вне игры оказался Беседин в первом же атаке киевлян после перерыва.
50. В следующей атаке "Динамо" вратарь хозяев поля Стойкович спокойно выбивает мяч к центру поля после слишком сильного паса вперед.
51. Позиционная атака "Динамо" - слишком низкий навес с фланга в штрафную - защитники спокойно перехватывают мяч.
52. В отвтеной атаке "Партизана" Кадар вновь рискует и отдает мяч своему вратарю.
53. ПЕНАЛЬТИ!!! Пиварич бил штрафной и Гжегович в стенке сыграл рукой.
54. ГОЛ!!!! Мораес!!!! 2:1 - реализовал пенальти.
57. Еще один опасный штрафной для Динамо - Кедзёру сбили возле самой штрафной площади.
58. Опасный навес, но Кадар не смог как следует ударить по воротам соперника. Пока у него лучше получается бить по своим...
59. Навес на Буяльского из глубины поля, из центрального круга - мяч на выходе забирает вратарь Стойкович.
60. Морайеса ударом локтем повалили на газон - арбитр ограничился фиксацией штрафного.
61. Пять сербов выходили на четверых киевлян в атаке - Милетич не смог как следует наесить в штрафную площадку "Динамо".
62. Эвертон получает предупреждение - грубая игра в центре поля на защитнике "Динамо".
63. Морайес зарабатывает еще один штрафной - очень опасный в атаке "Динамо".
64. Киевляне разыграли штрафной - Вида пробил - Стойкович едва переводит мяч на угловой. Шикарную реакцию демонстрирует вратарь "Партизана".
65. "Динамо" разыграло угловой - вновь Вида пробил - мимо ворот.
66. Эвертон получает травму в столкновении с игроком "Динамо".
67. ГОООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! 2:2!! "Динамо" возвращается в игру!!! БУЯЛЬСКИЙЙЙЙ!!!
68. Беседин шикарно сыграл в штрафной соперника, качнул защитников и отдал шикарный пас Буяльскому - тому осталось только подставить ногу.
69. Опаснейший ответ "Партизана" - Ожегович бьет, рикошет от Виды, Коваль едва успевает выбить мяч на угловой.
70. Коваль получил травму в этом эпизоде. Пауза в игре.
71. Разыграли сербы угловой - Сама подал - партнеры в положении вне игры.
72. Еще раз грубо играют защитники "Партизана" - вновь момент для "Динамо".
73, Подача со штрафного - удар головой Беседина - выше ворот.
74. ГАРМАШШШШШ!!! Наносит шикарный удар, но Стойкович в полсдений момент его поймал на самой линии ворот.
75. Замена у Партизана - Пантич вместо Сума.
76. Ожегович опасным ударом завершал атаку "Партизана" - мяч сошел с ноги - мимо.
77. Коваль опять жалуется на свою травму - врачи "Динаом" замораживают палец игроку.
78. Ожегович в центре поля грубо нарушает правила на Грамаше - арбитр ограничивается усным внушением.
79. Замена у Партизана - Йованович вместо Ожеговича.
80. Предупреждение Буяльскому - грубая игра.
81. Эвертон нарушает правила на Мораесе - очередной опасный штрафной для "Динамо".
82. Пиварич навесил - Стойкович перевел мяч на угловой.
83.. После розыгрыша углового Мораес бьет по воротам - мимо.
84. Предупреждение получает Тавамба - грубая игра.
85. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! МОРАЕССССС!!!!!! 3:2!!!
86. Затяжная атака "Динамо" завершилась ударом Буяльского в перекладину, на добивании Мораес бил уже в практически пустые ворота.
87. Милетич прошел трех игроков в опаснейшей атаке "Партизана", но все равно отдал пас прямо на соперника.. Защита "Динамо" очень плотная в эти минуты.
88. Гармаш пострадал в столкновении с соперником - пауза в игре.
89. Замена у "Динамо" - Морозюк вместо Гонсалеса.
90. Арбитр добавил 4 минуты к основному времени матча.
90+2. Пантич подал штрафной - оффсайд у игроков "Партизана".
90+3. Тавамба падает в штрафной, в атаке "Партизана" - судья разводит руки в сторону. Пенальти нет...
МАТЧ ОКОНЧЕН!
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ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!!!