Фанат выбежал на поле, чтобы поцеловать бутсы Месси (видео)

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов фанат "Барселоны" выбежал на поле, чтобы поцеловать бутсы Лионеля Месси.

Читайте такжеКак Месси опустили с небес на землю: предупреждение звездному аргентинцу (видео)В конце поединка "Барселоны" в Лиссабоне со "Спортингом" парень подбежал к своему кумиру, чтобы выразить свое восхищение игрой аргентинца, сообщает FourFourTwo. Месси тепло обнял своего фаната, а когда стюарды уводили болельщика, пожал ему на прощание руку. Однако прежде, чем уйти, парень опустился на колени и поцеловал бутсы футболиста.