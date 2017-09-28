Фанат выбежал на поле, чтобы поцеловать бутсы Месси (видео)
15:23, 28 сентября 2017Футбол
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Забавный эпизод произошел во время матча "Спортинг" - "Барселона".
Фанат выбежал на поле во время поединка Лиги чемпионов в Лиссабоне / FourFourTwo
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов фанат "Барселоны" выбежал на поле, чтобы поцеловать бутсы Лионеля Месси.
Читайте такжеКак Месси опустили с небес на землю: предупреждение звездному аргентинцу (видео)В конце поединка "Барселоны" в Лиссабоне со "Спортингом" парень подбежал к своему кумиру, чтобы выразить свое восхищение игрой аргентинца, сообщает FourFourTwo. Месси тепло обнял своего фаната, а когда стюарды уводили болельщика, пожал ему на прощание руку. Однако прежде, чем уйти, парень опустился на колени и поцеловал бутсы футболиста.
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