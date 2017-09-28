Порошенко подписал указ о предоставлении игроку "Шахтера" Марлосу украинского гражданства - СМИ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении бразильскому полузащитнику «Шахтера» Марлосу украинского гражданства, сообщает «Украинская Правда».

В администрации президента говорят, что есть положительное решение комиссии по этому вопросу, но информацию о наличии соответствующего указа пока не подтвердили и не опровергли.

По данным ФФУ, в данный момент идет процесс предоставления гражданства жене и детям футболиста.

Издание не исключает, что бразильца дополнительно вызовут в сборную Украины на заключительные матчи отбора на ЧМ-2018 с Косово и Хорватией.

Марлос выступает в Украине с 2012 года. Сначала он играл за «Металлист», а в 2014 году подписал контракт с «Шахтером».

Отметим, что на сайте президента текст указа о предоставлении гражданства Марлосу пока отсутствует.

Как сообщал УНИАН, впервые о предоставлении Марлосу украинского гражданства стало известно вчера.