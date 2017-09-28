"Металлист-1925" представил нового главного тренера

В конференц-зале ОСК "Металлист" в Харькове состоялось представление нового главного тренера футбольного клуба "Металлист 1925".

Обязанности наставника команды возложены на Александра Иванова. Об этом сообщает официальный сайт "Металлист 1925".

Кроме того, председатель собрания учредителей ООО "ФК "Металлист 1925" Харьков" Сергей Стороженко и генеральный директор клуба Владимир Линке сообщили об обстоятельствах расставания с главным тренером команды Александром Призетко.

Было подчеркнуто, что контракт расторгнут по взаимному соглашению, а само расставание прошло в цивилизованной плоскости.

Затем Сергей Стороженко представил всем присутствующим Александра Иванова, который был утвержден в должности главного тренера.

Ранее Иванов работал в тренерском штабе Мирона Маркевича в "Металлисте" и "Днепре", а с 2016-го по согласованию с Мироном Маркевичем работал тренером-консультантом команды "Рух" (Винники).

Отметим, что "Металлист-1925" на данный момент лидирует в группе "Б" второй лиги чемпионата Украины.