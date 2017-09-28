Руководство "Баварии" после разгрома от "ПСЖ" обсудит увольнение Анчелотти

«Бавария» может уволить Карло Анчелотти с поста главного тренера. Об этом сообщает Bild.

Ожидается, что руководство мюнхенской команды проведет экстренное собрание сегодня вечером, после того, как все представители клуба вернутся из Парижа.

Как сообщал УНИАН, накануне «Бавария» в столице Франции крупно проиграла «ПСЖ» со счетом 0:3.

На собрании руководители клуба обсудят будущее Анчелотти. Отмечается, что вариант с увольнением тренера не исключен.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич не захотели давать комментарии по поводу ситуации с Анчелотти. В случае увольнения итальянца временно исполняющим обязанности главного тренера может стать его ассистент Вилли Саньоль.