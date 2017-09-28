Матчи "Динамо" и "Зари" в Лиге Европы: где смотреть?

Сегодня в Бильбао и Белграде состоятся поединки украинских клубов в Лиге Европы.

Луганская "Заря" сыграет в испанском Бильбао с местным "Атлетиком". Матч начнется в 20.00 по киевскому времени, а с 19.50 специализированный канал "Футбол 1" начнет прямую трансляцию встречи.

Читайте также"Динамо" является фаворитом в игре с "Партизаном", а в "Заре" почти нет шансов против "Атлетика" - букмекерыКиевское "Динамо" также на выезде встретится с сербским "Партизаном". Матч начнется в 22.05 по киевскому времени. Встреча будет транслироваться сразу на двух отечественных телеканалах. В 21.50 - начало трансляции на телеканале "Украина", а в 21.55 - на канале "Футбол 2".