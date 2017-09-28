Пятов лидирует по количеству отраженных ударов в стартовых турах Лиги чемпионов

12:48, 28 сентября 2017
Футбол
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На счету голкипера "Шахтера" 12 сэйвов, включая отраженный пенальти в поединке с "Ман Сити".

Андрей Пятов был одним из лучших в составе

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов лидирует по числу отраженных ударов по итогам первых двух туров группового этапа Лиги чемпионов. 

Пятов в двух матчах с "Наполи" и "Манчестер Сити" отразил 12 ударов в створ ворот своей команды, сообщает официальный сайт УЕФА.

Читайте такжеПятов: Сейчас 21-й век, я знал, куда пробьет АгуэроНапомним, Андрей Пятов в матче с «Манчестер Сити» (0:2) отбил 11-й метровый в исполнении Серхио Агуэро.

Второе и третье места по количеству сэйвов делят голкипер «Марибора» Ясмин Ханданович и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Отметим, что Акинфеев в матче с «МЮ» (1:4) пропустил в 41-м подряд матче Лиги чемпионов, увеличив антирекорд турнира.

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Теги: #Шахтер в Лиге чемпионов#Пятов сэйвы