Пятов лидирует по количеству отраженных ударов в стартовых турах Лиги чемпионов

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов лидирует по числу отраженных ударов по итогам первых двух туров группового этапа Лиги чемпионов.

Пятов в двух матчах с "Наполи" и "Манчестер Сити" отразил 12 ударов в створ ворот своей команды, сообщает официальный сайт УЕФА.

Читайте такжеПятов: Сейчас 21-й век, я знал, куда пробьет АгуэроНапомним, Андрей Пятов в матче с «Манчестер Сити» (0:2) отбил 11-й метровый в исполнении Серхио Агуэро.

Второе и третье места по количеству сэйвов делят голкипер «Марибора» Ясмин Ханданович и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Отметим, что Акинфеев в матче с «МЮ» (1:4) пропустил в 41-м подряд матче Лиги чемпионов, увеличив антирекорд турнира.