Пятов лидирует по количеству отраженных ударов в стартовых турах Лиги чемпионов
12:48, 28 сентября 2017Футбол
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На счету голкипера "Шахтера" 12 сэйвов, включая отраженный пенальти в поединке с "Ман Сити".
Андрей Пятов - один из лучших в составе "Шахтера" в первых двух турах ЛЧ / Reuters
Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов лидирует по числу отраженных ударов по итогам первых двух туров группового этапа Лиги чемпионов.
Пятов в двух матчах с "Наполи" и "Манчестер Сити" отразил 12 ударов в створ ворот своей команды, сообщает официальный сайт УЕФА.
Читайте такжеПятов: Сейчас 21-й век, я знал, куда пробьет АгуэроНапомним, Андрей Пятов в матче с «Манчестер Сити» (0:2) отбил 11-й метровый в исполнении Серхио Агуэро.
Второе и третье места по количеству сэйвов делят голкипер «Марибора» Ясмин Ханданович и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Отметим, что Акинфеев в матче с «МЮ» (1:4) пропустил в 41-м подряд матче Лиги чемпионов, увеличив антирекорд турнира.
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