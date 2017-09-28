"Ливерпуль" пожаловался на расизм со стороны фанатов "Спартака"

«Ливерпуль» отправил в УЕФА жалобу по итогам выездного матча Юношеской лиги со «Спартаком».

Мерсисайдцы утверждают, что форвард молодежной команды Бобби Адеканье подвергся расизму во время игры со стороны болельщиков московского клуба.

18-летнего голландца нигерийского происхождения оскорбляли словесно и жестами во время выхода на замену на 59-й минуте и в оставшееся время матча, сообщает The Telegraph.

Во время матча основных команд фанаты московского клуба также отличились с отрицательной стороны. На стадионе были видны нелицеприятные баннеры, а также слышны оскорбительные скандирования в адрес "Ливерпуля".

В результате Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского "Спартака" по итогам матча. 19 октября дело рассмотрит Управление по контролю, этике и дисциплине УЕФА.