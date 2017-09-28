"Динамо" является фаворитом в игре с "Партизаном", а у "Зари" почти нет шансов против "Атлетика" - букмекеры

Ведущие букмекерские конторы мира оценили шансы украинских команд в сегодняшних матчах Лиги Европы.

Киевское "Динамо" встретится в Белграде с метным "Партизаном". Напомним, матч пройдет без зрителей. Как сообщает специализированный портал Betexplorer, который собрал данные 25 ведущих контор мира, у киевлян больше шансов на победу. Выигрыш "Динамо" оценивается средним коэффициентом 2,05. Наибольшую веру в победу украинского вице-чемпиона имеет youwin (коэффициент - 1,98), наименьшую - Betfair Exchange (2,12).

Средний коэффициент на ничью - 3,31, а победа "Партизана" оценивается как 3,66.

"Заря", в то же время, среди всех команд Лиги Европы имеет наименьшие шансы победить в этом туре. Средний коэффициент на успех луганчан в выездном матче с "Атлетиком" - 12,88. Конторы William Hill, bwin и bet365 дают сверхвысокие ставки на победу "Зари" - 15,00.

Ничья в этом поединке также малоероятна - коэффициент 5,83. А на победе "Атлетика" много не заработать - средний коэффициент 1,23.

Поединок "Атлетик" - "Заря" начнется в 20.00, а в 22.05 стартует игра "Партизан" - "Динамо".