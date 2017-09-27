ПСЖ обыграл "Баварию" в матче Лиги чемпионов (результаты всех игр)
23:39, 27 сентября 2017Футбол
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Состоялась вторая половина матчей 2-го тура Лиги чемпионов.
ПСЖ обыграл "Баварию" в Лиге чемпионов / Reuters
В Европе состоялись очередные матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в центральном из которых, французский "Пари-Сен Жермен" обыграл немецкую "Баварию", сообщает официальный сайт соревнований.
Игра завершилась со счетом 3:0.
Парижане уже после первого тайма вели со счетом 2:0. Голы на счету Дани Алвеса (2-я минута) и Кавани (31). А после перерыва, на 63-й минуте, счет до крупного довел Неймар.
Лига чемпионов. 2-й тур.
27 сентября
"Карабах" - "Рома" - 1:2
"Атлетико" - "Челси" - 1:2
"Ювентус" - "Олимпиакос" - 2:0
"Спортинг" - "Барселона" - 0:1
"Андерлехт" - "Селтик" - 0:3
"Пари-Сен-Жермен" - "Бавария" - 3:0
ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" - 1:4
"Базель" - "Бенфика" - 5:0
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