ПСЖ обыграл "Баварию" в матче Лиги чемпионов (результаты всех игр)

В Европе состоялись очередные матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в центральном из которых, французский "Пари-Сен Жермен" обыграл немецкую "Баварию", сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 3:0.

Парижане уже после первого тайма вели со счетом 2:0. Голы на счету Дани Алвеса (2-я минута) и Кавани (31). А после перерыва, на 63-й минуте, счет до крупного довел Неймар.

Лига чемпионов. 2-й тур.

27 сентября

"Карабах" - "Рома" - 1:2

"Атлетико" - "Челси" - 1:2

"Ювентус" - "Олимпиакос" - 2:0

"Спортинг" - "Барселона" - 0:1

"Андерлехт" - "Селтик" - 0:3

"Пари-Сен-Жермен" - "Бавария" - 3:0

ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" - 1:4

"Базель" - "Бенфика" - 5:0