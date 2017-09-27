Киевское "Динамо" сыграло вничью с миланским "Интером" в Юношеской лиге УЕФА

В Милане состоялась игра первого круга Юношеской лиги УЕФА, в которой "Интер" принимал киевское "Динамо", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:2.

При этом, к 67-й минуте "Динамо" вело в счете со счетом 0:2. В начале игры, на 10-й минуте, Георгий Циташвили открыл счет, а всередине второго тайма Николай Шапаренко удвоил преимущество киевлян. Впрочем, уже через 4 минуты счет был равный. На 69-й минуте Андреа Пинамонти реализовал пенальти, а на 71-й счет сравнял Йенс Одгор.

Ответный матч состоится в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, ровно через три недели, 18 октября.