"Заря" в ослабленном составе отправилась в Испанию на матч с "Атлетиком"

Луганская "Заря" сегодня вылетела в Бильбао на матч Лиги Европы против местного "Атлетика".

Наставник команды Юрий Вернидуб взял с собой такой состав исполнителей.

Вратари: Олег Чуваев, Алексей Шевченко, Андрей Лунин.

Защитники: Евгений Опанасенко, Никита Каменюка, Артем Сухоцкий, Вячеслав Чечер, Александр Сваток, Артем Гордиенко.

Полузащитники: Руслан Бабенко, Александр Андриевский, Артем Громов, Игорь Харатин, Александр Караваев, Дмитрий Гречишкин, Владислав Кочергин, Силас, Леонидас.

Нападающие: Максим Лунев, Владислав Кабаєв.

Стоит отметить, что не попали в заявку Желько Любенович, а также Василий Прийма и Юри Фрейтас, которые тренируются по индивидуальной программе.

Полетел с командой капитан Никита Каменюка, который восстанавливался после травмы и в последний раз выходил на поле 31 мая в игре против "Олимпика". Об этом сообщает официальный сайт Зари.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа между "Атлетиком" и "Зарей" состоится завтра, 28 сентября. Время начала встречи – 20:00.