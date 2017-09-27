"Шахтер" и "Динамо" узнали соперников в 1/8 финала Кубка Украины
12:52, 27 сентября 2017Футбол
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"Динамо" сыграет с "Александрией", которая два года назад выбила киевлян из Кубка страны.
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины / cup.sport.ua
В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины, сообщается на странице ФФУ в Facebook.
На этой стадии сыграют 10 команд украинской Премьер-лиги, 2 команды первой лиги и 4 команды второй лиги.
Все пары 1/8 финала:
«Заря» – «Шахтер»
«Александрия» – «Динамо»
«Днепр-1» – «Черноморец»
«Ворскла» – «Олимпик»
«Львов» – «Сталь»
«Таврия» – «Мариуполь»
«Прикарпатье» – «Десна»
«Арсенал» К – «Верес»
Все стадии Кубка Украины состоят из одного матча. Первые команды в парах сыграют дома.
Базовый день проведения матчей – 25 октября.
Отметим, именно «Александрия» выбила «Динамо» из позапрошлого розыгрыша Кубка Украины.
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