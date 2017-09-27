"Шахтер" и "Динамо" узнали соперников в 1/8 финала Кубка Украины

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины, сообщается на странице ФФУ в Facebook.

На этой стадии сыграют 10 команд украинской Премьер-лиги, 2 команды первой лиги и 4 команды второй лиги.

Все пары 1/8 финала:

«Заря» – «Шахтер»

«Александрия» – «Динамо»

«Днепр-1» – «Черноморец»

«Ворскла» – «Олимпик»

«Львов» – «Сталь»

«Таврия» – «Мариуполь»

«Прикарпатье» – «Десна»

«Арсенал» К – «Верес»

Все стадии Кубка Украины состоят из одного матча. Первые команды в парах сыграют дома.

Базовый день проведения матчей – 25 октября.

Отметим, именно «Александрия» выбила «Динамо» из позапрошлого розыгрыша Кубка Украины.