"Динамо" отправилось на матч Лиги Европы в Белград без Мбокани

Александр Хацкевич взял с собой 22 футболиста.

27 сентября киевское «Динамо» отправилось в Сербию на матч второго тура группового раунда Лиги Европы против белградского «Партизана». На матч с сербами главный тренер киевлян Александр Хацкевич взял 22 футболиста: Вратари: Коваль, Рудько, Бущан. Защитники: Хачериди, Вида, Морозюк, Пантич, Кадар, Пиварич, Кендзера. Полузащитники: Гусев, Гармаш, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Цыганков, Корзун, Гонсалес, Вантух. Нападающие: Мораес, Беседин, Кравец. В Киеве остался нападающий Дьемерси Мбокани, который из-за повреждения не поможет «Динамо» в выездной игре. Напомним, поединок "Партизан" - "Динамо" пройдет без зрителей из-за санкций УЕФА в отношении сербского клуба.

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