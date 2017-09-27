"Динамо" отправилось на матч Лиги Европы в Белград без Мбокани
12:21, 27 сентября 2017Футбол
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Александр Хацкевич взял с собой 22 футболиста.
Дьемерси Мбокани из-за повреждения не сыграет с "Партизаном" / xsport.ua
27 сентября киевское «Динамо» отправилось в Сербию на матч второго тура группового раунда Лиги Европы против белградского «Партизана».
На матч с сербами главный тренер киевлян Александр Хацкевич взял 22 футболиста:
Вратари: Коваль, Рудько, Бущан.
Защитники: Хачериди, Вида, Морозюк, Пантич, Кадар, Пиварич, Кендзера.
Полузащитники: Гусев, Гармаш, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Цыганков, Корзун, Гонсалес, Вантух.
Нападающие: Мораес, Беседин, Кравец.
В Киеве остался нападающий Дьемерси Мбокани, который из-за повреждения не поможет «Динамо» в выездной игре.
Напомним, поединок "Партизан" - "Динамо" пройдет без зрителей из-за санкций УЕФА в отношении сербского клуба.
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