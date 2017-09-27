Игрок "Шахтера" Марлос получил украинское гражданство, чтобы выступать за сборную Украины - СМИ
11:30, 27 сентября 2017Футбол
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Бразильский футболист ждет разрешительных документов от ФИФА.
Марлос получил украинское гражданство / shakhtar.com
Бразильский полузащитник «Шахтера» Марлос получил украинское гражданство. Об этом стало известно сайту «Динамомания».
Теперь футболист ожидает разрешительных документов от ФИФА, чтобы получить право выступать за сборную Украины.
В случае получения этих документов хавбек сможет сыграть за нашу сборную уже в ближайших матчах.
Напомним, что 6 октября национальная команда сыграет в албанском Шкодере матч отборочного цикла ЧМ-2018 против Косово, а 9 октября примет в Киеве сборную Хорватии.
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