Игрок "Шахтера" Марлос получил украинское гражданство, чтобы выступать за сборную Украины - СМИ

Бразильский полузащитник «Шахтера» Марлос получил украинское гражданство. Об этом стало известно сайту «Динамомания».

Теперь футболист ожидает разрешительных документов от ФИФА, чтобы получить право выступать за сборную Украины.

В случае получения этих документов хавбек сможет сыграть за нашу сборную уже в ближайших матчах.

Напомним, что 6 октября национальная команда сыграет в албанском Шкодере матч отборочного цикла ЧМ-2018 против Косово, а 9 октября примет в Киеве сборную Хорватии.