Гвардиола: "Шахтер" - одна из лучших команд, против которых я играл

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Шахтером» (2:0) в матче Лиги чемпионов.

«Шахтер» — одна из лучших команд, против которых я когда-либо играл. Их стилю очень трудно противостоять.

Они прекрасно контролируют мяч, а когда он достается Тайсону, Марлосу, Бернарду и особенно Фреду, то одним пасом может организоваться атака.

Превосходная командная скорость впереди, быстрые передачи свойственны почти всем футболистам, например, Исмаили и другому крайнему защитнику.

«Шахтер» хорошо организован в обороне. Все эти факторы вынуждают меня гордиться своими футболистами и этой победой. Не сыграй мы так агрессивно, без такого прессинга, мы бы не победили эту команду», — сказал Гвардиола в эфире телеканала «Футбол 1».