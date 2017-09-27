Главный тренер "Шахтера" Фонсека: Горжусь и доволен командой

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2).

"Я сегодня недоволен, потому что мы проиграли. Но я должен гордиться игрой ребят. «Шахтер» показал большую храбрость. Мы постарались играть, быть с мячом, мы выходили в атаку достаточно качественно. Были очень компактны, не оставляли пространства для «Ман Сити». Также очень качественно выходили в атаки, когда была возможность.

Скажу искренне. Смотрел все матчи «Ман Сити». В этом году им еще не попадалась команда, которая создала им столько сложностей. Поэтому, конечно, я недоволен поражением. Но горжусь и доволен командой", - отметил Фонсека, которого цитирует "Трибуна".

Отдельно тренер коснулся темы арбитража. Напомним, у горняков возникли претензии к некоторым судейским решениям.

"Я продолжаю говорить, что Жорже Соуза – лучший португальский арбитр. Но должен сказать, что было пару моментов, в которых ему не очень повезло все рассмотреть. Первое – это пенальти в пользу «Ман Сити», где не было вообще никакого контакта с игроком. Также эпизод на 75-й минуте. Думаю, все видели, что должен был быть назначен пенальти в нашу пользу. Была очень явно видна рука – мог быть совершенно другой результат. Тогда было еще 1:0, а могло стать 1:1. Я ни в коем случае не жалуюсь на арбитров, просто констатирую факт, который был вам всем виден", – сказал Фонсека.