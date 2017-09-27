Пятов: Сейчас 21-й век, я знал, куда пробьет Агуэро
00:13, 27 сентября 2017Футбол
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Вратарь "Шахтера" прокомментировал игру с "Манчестер Сити".
Андрей Пятов был одним из лучших в составе "Шахтера" / Reuters
Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2).
«Готовились к такому, сначала хорошо справлялись, было содержание игры. Гол нас надломил, это моя вина, проспал.
Нам пенальти не знаю за что дали, а в их сторону вы видели какой не поставили. Арбитр должен был быть чуть объективней. Пенальти не было, Сане пробросил мяч в флажок и нырнул.
Знал ли куда будет бить Агуэро? Сейчас 21-й век, мы изучали нашего соперника. Но это заслуга нашего тренера, он мне подсказал. До матча смотрели манеру Агуэро», – сказал Пятов.
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