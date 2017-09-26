"Манчестер Сити" с большим трудом обыграл "Шахтер" в матче Лиги чемпионов

В Манчестере завершился матч 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Манчестер Сити" обыграл донецкий "Шахтер", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:0.

Дончане достойно провели первый тайм, на равных играя с гораздо более грозным соперником. Но, в самом начале второго тайма, англичане решили судьбу матча в свою пользу. Марлос обрезался в центре поля, Давид Сильва добежал до штрафной Шахтера и сделал поперечную передачу на Кевина де Брюйне, который положил мяч в ближнюю "девятку".

Любопытно, что на 72-й минуте Кун Агуэро не забил пенальти. Блестяще сыграл в этом эпизоде Андрей Пятов. Голкипер Шахтера угадал угол и отбил мяч на угловой.

А в самой концовке, на 90-й минуте, Стерлинг удвоил преимущество своей команды, принеся "МанСити" вполне заслуженную, но очень трудную победу.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.