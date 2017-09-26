"Шахтер" (U-19) проиграл "Ман Сити" в Юношеской лиге УЕФА

Команда «Шахтера» среди 19-летних проиграла сверстникам из «Манчестер Сити» (U-19) во втором туре Юношеской лиги УЕФА.

Встреча прошла в Манчестере на «Мини-Стэдиум», завершившись победой британских молодых игроков - 3:1.

Хозяева первыми забили два мяча - в конце первого тайма и в начале второго. Единственный гол горняков при счете 0:2 на 53-й минуте забил полузащитник Владимир Якимец. Под занавес встречи "Ман Сити" (U-19) забил третий мяч.

Напомним, в первом туре юношеская команда «Шахтера» также проиграла сверстникам из «Наполи» (1:2). Таким образом, молодые горняки пока без набранных очков в Юношеской лиге УЕФА.