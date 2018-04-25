Игрок сборной Украины Николай Матвиенко: Ехать на ЧМ-2018, конечно, стоит. Это самый престижный турнир, который проходит раз в четыре года

21-летний Николай Матвиенко – один из самых перспективных молодых футболистов Украины на сегодняшний день. Он «проснулся знаменитым» в марте, на следующий день после игры отборочного цикла ЧМ-2018 с командой Хорватии. Андрей Шевченко поставил игрока в стартовый состав, не заменил его по ходу игры (Матвиенко провел на поле все 90 минут) и, похоже, совершенно не жалеет о том своем решении по сей день.

С марта игрок постоянно выходит на поле в стартовом составе национальной команды, уже превратившись в основного левого защитника, и представить без него главную команду страны образца-2017 практически невозможно. Наконец, по итогам августа футболист был впервые признан лучшим игроком Украины в возрастной категории U-21 проекта "Золотой талант".

УНИАН побеседовал с Николаем Матвиенко о периоде его карьеры в «Карпатах», откуда, собственно, он и попал в национальную сборную, о переходе в полтавскую «Ворсклу», о донецком «Шахтере», которому принадлежат права на игрока, о том, как выступает сборная Украины в нынешнем отборочном цикле ЧМ-2018 и нужно ли ехать в Россию на финальную часть турнира в том случае, если команда отберется в число 32 участников.

Николай, в начале 2017 года вы покинули «Шахтер» и отправились в аренду в «Карпаты». Кто был инициатором этого перехода?

Я был инициатором. Мне не хватало игровой практики. Цель была простой - пойти в «Карпаты» за игровой практикой, чтобы прогрессировать как футболист. Все остальное должно было постепенно прийти. Как видно, этот переход пошел мне на пользу.

Могли тогда представить, что уже в марте отыграете весь матч в составе сборной Украины против хорватов?

Нет. Безусловно, таких мыслей не было и близко. Хотелось постоянно играть, о чем-то большем я даже не думал.

Почему выбрали именно Карпаты? Были ли другие варианты? Сейчас многие молодые игроки «Шахтера» едут в аренду в клубы Бельгии, кто-то выбирает Россию…

Агент позвонил и сказал, что есть предложение. Сказал, что «Карпаты» очень хотят тебя заполучить. Дал мне на размышления один день. Я подумал, поговорил, взвесил все «за» и «против». Пообщался с семьей, с девушкой, никто не был против. В общем, мне хватило нескольких часов, чтобы прийти к положительному ответу.

Со стороны казалось, что в «Карпатах» все идет наилучшим образом, статистика выступлений была на высоком уровне. Почему же тогда летом оказались в «Ворскле»?

Летом я предполагал вернуться в «Шахтер». С учетом того, что уже выступаю за сборную, думал, что пройду с основной командой какие-то сборы, как минимум, со второй командой поеду на сборы в надежде остаться в системе «Шахтера». Но, когда приехал в Киев, мне сказали, что на меня не рассчитывают, и предложили искать себе команду.

Что касается «Карпат», то мы с агентом перезвонили в клуб и попросили подождать, пока прояснится ситуация с «Шахтером». Когда же мы вновь обратились во львовский клуб, нам сказали, что в команде уже несколько игроков на просмотре на моей позиции. Грубо говоря, не так сильно ждали меня. Поэтому я принял предложение и оказался в «Ворскле».

То есть, вы не провели ни одной тренировки с основным составом «Шахтера» в летнее межсезонье…

Нет.

И с Фонсекой даже не общались…

Нет, никакого общения не было.

Где – в «Карпатах» или «Ворскле» – чувствуете себя комфортнее?

По-своему, хорошо и там, и там. Во Львове был очень хороший коллектив, в Полтаве тоже очень классная команда. Поэтому, и там, и там мне нравится.

Как вообще происходит аренда футболиста? От кого исходит инициатива?

Как и в процессе покупки игрока, сначала ведется общение между клубами, а потом, когда они уже договариваются между собой, обсуждение личного контракта с самим футболистом. Никаких дополнительных особенностей в этом процессе нет.

Можно ли сказать, что футбольная мечта Николая Матвиенко – играть в основном составе «Шахтера»?

Сложно сейчас что-то говорить. Там посмотрим… Стараюсь сконцентрироваться на ближайшем – том, что у меня есть сейчас. Загадывать наперед, конечно – хорошо. Но, главное сейчас хорошо выступать за «Ворсклу» и, дай Бог, за сборную.

Как получилось, что центральный защитник перешел на левый фланг обороны? При каких обстоятельствах это произошло впервые?

Если брать последние события и не учитывать Детскую академию, то с приходом Фонсеки в «Шахтер». Он сказал, что не видит меня центральным защитником, а видит – слева. И вот с тех пор я начал слева играть.

То есть, в Детской академии «Шахтера» также выступали на позиции левого защитника?

Да, там я тоже играл слева, но перед началом Юношеской лиги УЕФА тренер команды Валерий Кривенцов поставил меня в центр, и я начал играть на этой позиции. Два года играл на позиции центрального защитника.

Где вам играть комфортнее? Есть ли желание вернуться на прежнюю позицию?

Если честно, для меня это не имеет большого значения - мне и там, и там, нравится. Единственное, что нужно время, чтобы перестроиться. Немного, буквально пару недель, чтобы привыкнуть играть на новой позиции.

Можете назвать ваши сильные и слабые качества как футболиста?

Я не люблю про себя говорить. Со стороны виднее. Если бы про другого кого-то я бы и сказал, то про себя не могу. Я всегда всем недоволен, поэтому не хочу сейчас критиковать себя сильно.

Часто пересматриваете матчи с участием своих команд в записи?

Очень редко. Я и так запоминаю все свои ошибки, сделанные в конкретной игре. Поэтому в этом необходимости точно нет.

Вы любите подключаться в атаку или идете вперед только по той причине, что это – требование тренерского штаба?

Конечно, люблю. Просто, если, например, в «Шахтере» есть больше возможности для того, чтобы подключаться к атаке, то в таких командах как «Карпаты» или «Ворскла», сами понимаете, иногда лучше остаться сзади и подстраховать возможную контратаку соперника. Эти команды играют немного в другой футбол…

В таком случае, назовите тройку лучших защитников мира в данный момент…

Рамос, Марсело и… И Дани Алвес, наверное…

То есть, испанский футбол уважаете особо - два из трех играют в «Реале»…

Нет, ну, почему… Просто среди защитников нравятся именно эти футболисты. Матчи «Реала» смотрю регулярно.

Сегодня, кстати, матч с «Боруссией» Андрея Ярмоленко у мадридцев, выездной…

О! С большим удовольствием посмотрел бы этот матч, но сегодня «Шахтер» будет играть свой матч (против «Ливерпуля», - УНИАН). Наверное, все-таки «Шахтер» буду смотреть.

Какие, кстати, шансы у «Шахтера» в матче с «Ливерпулем»?

Шансы всегда есть, в любом случае. Просто, как сказал Степаненко на предматчевой пресс-конференции, нужно сыграть очень внимательно и компактно. Думаю, что в таком случае сопернику будет очень трудно победить горняков.

В Европе, особенно в Италии и Англии, пользуется популярностью тактическая схема с тремя центральными защитниками и двумя «латералли» на флангах. Как думаете, почему в Украине так никто не играет?

Ну, почему же, в «Карпатах», при тренере Дулубе, мы играли именно так. Если не ошибаюсь, сейчас он в «Черноморце» выстроил такую же схему игры. Не знаю, почему ее не используют в других командах. Видимо, это выбор каждой отдельной команды. Это нововведение в футболе, может, оно к нам еще не дошло. Думаю – обязательно придет.

После матча с хорватами вы сыграли во всех матчах сборной Украины, вытеснив из основного состава Эдуарда Соболя – еще одного футболиста, права на которого принадлежат «Шахтеру». Как происходит конкуренция между вами?

Конкуренция – как обычно. Приезжаешь на сбор, тренируешься, стараешься проявить себя, тренер смотрит, выбирает. Из двух игроков – того, кто лучше подходит на данный момент на эту позицию, и решает, кто будет играть.

Уже привыкли к тому, что Шевченко выбирает вас, или каждый раз это новое «эмоциональное потрясение»?

Каждый раз, конечно, новые эмоции. Я все-таки еще не тот игрок, который постоянно в основе… У Андрея Николаевича вообще нет постоянных «железных» игроков в стартовом составе. Кто сильнее, тот и будет играть. Постоянно нужно доказывать свое место в основном составе.

Кстати, вы пересекались с Соболем, выступая за «Шахтер» на молодежном уровне…

Да, мы играли в Юношеской лиге чемпионов – я играл как раз центрального защитника, а он играл слева.

Что можете сказать о тренировочном процессе в сборной Украины? С кем вы больше работаете на тренировках – с Андреем Шевченко или с тренером по игре в защите Мауро Тассотти?

Все контактируют между собой потихоньку, со всеми есть время пообщаться. Большую часть времени общаемся с Андреем Николаевичем, он передает указания. Наверное, из-за языкового барьера это происходит. Шевченко по максимуму все передает от них, и от себя что-то дополнительно рассказывает. В общем, максимально подготавливает к матчу.

Наверное, вопрос уже набивший оскомину, но тем не менее, - что случилось с командой в Рейкьявике?

Не знаю… Думаю, разберем эту игру уже сейчас, на ближайшем сборе, перед матчами с Косово и Хорватией. Если брать мое личное мнение, то, наверное, тот первый гол, который был очень спорным, в корне поменял игру. Первый тайм был очень равный, вроде бы даже неплохо играли. Но этот гол очень выбил… Главное - чтобы такое больше не повторилось. Всегда нужно играть до конца.

На Пятове было нарушение правил в том эпизоде?

Сложно это обсуждать... Судья принял решение, что не было. Мы считаем, что да, было. И перевернуло весь ход игры… В любом случае, ничего страшного не произошло. У нас есть еще два поединка – будем готовиться.

В команде есть разговоры о том, что сборная может не поехать на ЧМ-2018, даже если пробьется туда по спортивному принципу?

Нет, даже такой вопрос никто не поднимал, все спокойно. Хотим выйти, это наша главная цель.

А личное мнение – стоит ли ехать на ЧМ-2018 в Россию?

Конечно, стоит. Это чемпионат мира, который проходит раз в четыре года, команде туда попасть – это дорого стоит. Самый важный турнир в мире, и его пропускать ни в коем случае нельзя.

В украинской сборной сейчас образовалось молодое «лобби» - Матвиенко, Коваленко, Зинченко, Соболь, Ордец. Вместе с тем, есть большая группа опытных футболистов – Ротань, Кучер, Пятов. Как происходит общение внутри команды? Есть ли разделение на «группировки»?

Не знаю. Может быть, немножечко и есть. Но, в целом, в нашем коллективе все очень дружно общаются, хороший коллектив, считаю, что все в команде отлично. Когда жили в Харькове в отеле при гольф-клубе накануне предыдущих матчей, вместе ходили на ужин. Атмосфера в команде отличная.

Можно ли сказать, что 2017 год – лучший в вашей карьере?

(После долгой паузы) Да. Думаю, да.

До 13 лет вы жили и играли в Саках. Следите за выступлениями местного «Динамо», вообще за крымским футболом?

Конечно, слежу. Я приезжаю домой к родителям, если получается, хожу на матчи команды. Другое дело, что наше межсезонье совпадает с межсезоньем в крымском футболе. Поэтому получается пойти на футбол очень редко. Но, если получается, обязательно хожу.

Кирилл Стадниченко