Харьковский «Металлист-1925» объявил об уходе главного тренера команды Александра Призетко.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера будет спортивный директор клуба Вячеслав Хруслов.

Напомним, что после 13 туров «Металлист-1925» возглавляет турнирную таблицу группы «Б» второй лиги, набрав в 13 матчах 29 очков.

Отметим, что "Металлист-1925" пришел на смену "Металлисту", который прекратил свое существование летом 2016 года. По итогам прошлого сезона в чемпионате любительских команд "Металлист-1925" добился права играть во второй лиге.