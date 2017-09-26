"Манчестер Сити" лишился основного крайнего защитника перед матчем с "Шахтером"

Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди из-за травмы колена пропустит сегодняшний поединок Лиги чемпионов против "Шахтера", сообщает ESPN.

23-летний футболист получил травму колена в минувшую субботу в матче 6-го тура английской Премьер-лиги против "Кристал Пэлас" (5:0).

Колено игрока сильно раздулось после столкновения, но первоначально врачи предполагали, что это может быть лишь сильный ушиб, и наставник Хосеп Гвардиола не исключал возможности участия Менди в сегодняшней игре.

Однако теперь появилось подозрение на повреждение связок, что может грозить игроку хирургическим вмешательством и длительным восстановлением.

Заменить Менди на левом фланге могут правый защитник Данило, полузащитник Фабиан Делф или вингер Лерой Сане.

Как сообщал УНИАН, манчестерскому клубу не поможет сегодня также капитан Венсан Компани, который не залечил повреждение.

Поединок 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Шахтер" состоится сегодня, начало — в 21:45 по киевскому времени.

УНИАН проведет текстовую трансляцию матча.