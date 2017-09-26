Шевченко: У нас хороший шанс пробиться на чемпионат мира

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне заключительных матчей квалификации к чемпионату мира-2018 против Косово (6 октября) и Хорватии (9 октября) дал интервью пресс-службе FIFA, в котором поделился мнением о раскладе сил в нашей отборочной группе.

«У нас очень сложная группа. С самого начала отборочного турнира все тренеры в нашей группе говорили о балансе сил в ней. Все команды равные. К примеру, очень тяжело играть против Исландии или Хорватии на выезде.

У нашей сборной есть хороший шанс пробиться на чемпионат мира. Впереди нас ожидает два очень важных матча против Косово и Хорватии. Мне кажется, что перед этими поединками все складывается для нас хорошо.

Чтобы выиграть две оставшиеся игры, нам не достаточно будет просто бежать вперед. Нужно показать все самое лучшее, что у нас есть. Давление на нас, атмосфера на стадионах и важность этих встреч очень велики. Мы хорошо подготовимся и, я надеюсь, сможем добыть результат".

Шевченко считает, что у сборной Украины достаточно квалифицированных игроков.

"Я надеюсь, что в ближайшее время украинские футболисты получат признание в мире. У нас есть несколько хороших молодых игроков и пару уже сформировавшихся футболистов, таких как Андрей Ярмоленко из «Боруссии» Дортмунд и Евгений Коноплянка из «Шальке».

Надеюсь, что украинские игроки будут показывать себя только с лучшей стороны, постоянно расти и однажды смогут претендовать на самые высокие индивидуальные награды мирового футбола».

Как сообщал УНАН, на сбор перед матчами против Косово и Хорватии Андрей Шевченко вызвал 23 футболиста.