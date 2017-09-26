Ярмоленко выйдет в стартовом составе "Боруссии" на матч Лиги чемпионов с "Реалом"
14:14, 26 сентября 2017Футбол
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Пресс-служба дортмундской «Боруссии» спрогнозировала стартовые составы на матч группового раунда ЛЧ
Ярмоленко выйдет на поле в стартовом составе "Боруссии" / bvb.de
27-летний украинский вингер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала», сообщает Sport.ua со ссылкой на официальный сайт клуба.
Пресс-служба немецкого клуба спрогнозировала стартовые составы команд на этот матч.
«Боруссия» Дортмунд: Бурки, Сократис, Бартра, Толян, Пищек, Шахин, Кастро, Гетце, Филип, Ярмоленко, Обамеянг.
«Реал» Мадрид: Навас, Рамос, Варан, Карвахаль, Начо, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Роналду, Бейл.
Как сообщал УНИАН, матч «Боруссия» Дортмунд – «Реал» Мадрид состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» сегодня, 26 сентября. Начало – в 21:45.
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