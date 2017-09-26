Онлайн-трансляция "Манчестер Сити" - "Шахтер" - 2:0: Лига чемпионов, 2-й тур

Сегодня в Манчестере проходит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Манчестер Сити" принимает донецкий "Шахтер".

Встречаются лидеры группы F - команды, которые набрали по 3 очка в стартовых матчах.

"Шахтер" обыграл на своем поле итальянский "Наполи" со счетом 2:1. В то же время, "Манчестер Сити" в гостях в Голландии был сильнее "Фейеноорда" - 0:4.

В сегодняшнем матче явным фаворитом у специалистов и на котировках букмекерских контор является английский клуб. Сможет ли "Шахтер" доказать, что специалисты и аналитики контор ошибались?

Матч "Манчестер Сити" - "Шахтер" начнется в 21.45.

ТВ-трансляция - телеканалы Украина и Футбол 1.

Добрый вечер!

Известны стартовые составы команд.

Шахтер: Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Тайсон, Бернард — Феррейра.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф — Де Брейне, Фернандиньо, Сильва — Жезус, Агуэро, Сане.

Звучит гимн Лиги чемпионов. Мы начинаем.

1. Шахтер развел мяч с центра и раскатывает на своей половине поля.

2. Мяч у Ман Сити.

3. Первый удар хозяев - Агуэро. Но очень неточно.

4-5. Команды пока никуда не спешат.

6. Ман Сити ищет пути к преодолению обороны Шахтера.

7. Первый момент в матче. Стоунз воспользовался ошибкой Ракицкого, вырвался на свободное пространство и вырезал мяч в центр штрафной Силве. Тому в последний момент помешали четко пробить.

8. Агуэро получил мяч в штрафной и вторым касанием пробил - по центру, Пятов на месте.

9. Шахтер впервые зацепился за мяч на чужой половине. Бразильцы пытаются что-то соорудить. Степаненко в итоге отдал неточный обостряющий пас.

12. Отличная комбинация Шахтера прямо по центру. Фред ворвался в штрафную, его подтолкнули сзади, но свисток промолчал.

13. Последние 4-5 минут прошли под диктовку Шахтера. Гвардиола пытается что-то подсказать подопечным.

14. Исмаили заработал угловой для Шахтера.

15. С подачей на ближнюю штангу хозяева справились, но мяч по-прежнему у Шахтера.

16. Проникающий пас на Агуэро. Пятов вовремя вышел из ворот на перехват.

19. Шахтер пока смотрится очень хорошо, контролирует игру в центре, но видно, что нужно опасаться контратак Ман Сити, чьи игроки моментально разгоняются и могут создать угрозу из ничего.

21. Офсайд фиксируют у Агуэро, который уже не первый раз вырывается на оперативное пространство вблизи ворот Пятова.

22. Пока сказывается преимущество Ман Сити в скорости. Атаки Шахтер разворачивает слишком медленно, и защитники все читают.

23. Еще один офсайд - у Жезуса.

26. Бернард зарабатывает фол в центре поля - фолит Де Брюйне.

27. Подобие атаки Шахтера. Очень неточный удар Степаненко издали.

30. Моментище! Де Брюйне вывели один на один с Пятовым, и бельгиец пробил рядом со штангой...

32. Исмаили протянул мяч через все поле, что вылилось в неприятный момент для Ман Сити. Удар Марлоса с угла штрафной парировал голкипер.

34. Великолепный ответ от хозяев. Сане пробил коварно с линии штрафной из-под защитника. Пятов демонстрирует прекрасную реакцию и фиксирует мяч в углу.

37. Команды обменялись быстрыми атаками. Игра смотрится довольно живо.

40. Стандарт для Шахтера. Очень острая подача Марлоса, Ордец играл на опережение, из-под рук голкипера пытался пробить в створ, но мяч ушел за лицевую.

41. И тут же Сане творит чудеса в штрафной нашей команды, обходит двух защитников и бьет - в сантиментрах от дальней штанги!..

43. Сначала Марлос, а затем Исмаили обострили игру Шахтера. Последние пару минут - снова за Шахтером.

45. Лерою Сане на этот раз не дали пройти во владеня Шахтера.

Первый тайм окончен. Очень интересные 45 минут завершились несколько нелогичными нулями на табло. Обе команды должны были забивать! Кому улыбнется удача во втором тайме?

Второй тайм стартовал.

46. МанСити начинает в центральном круге.

47. Шахтер не сумел пробиться в штрафную по правому флангу. У Бутко отобрали мяч.

48. ГОЛЛЛЛ! Ман Сити открывает счет. 1:0!

49. Все началось с нечеткого паса Марлоса в центре. Хозяева перехватили мяч. Силва нашел передачей Де Брюйне, и тот пробил в верхний угол метров с 23-х. Пятов не смог ничего поделать.

До обидного простой гол пропустили горняки, но теперь надо исправлять ситуацию.

53. Мяч у МанСити. Парни Гвардиолы не собираются останавливаться на достигнутом.

54. Замена у МанСити. Вместо Жезуса выходит Стерлинг.

56. Роскошный момент создали игроки МанСити. Силва выложил на блюдечке пас для Агуэро, который расстреливал Пятова метров с пяти, но умудрился попасть в голкипера.

59. Игру контролирует команда Гвардиолы. Шахтер после перерыва пока не проявляет себя...

62. Бернард показал себя в чужой штрафной. Несколько раз накрутил Уокера, но отдавать пас было некому...

65. Силва обыгрался с Сане, вошел в штрафную, и против него фолили. Но вместо пенальти в ворота Шахтера арбитры фиксируют офсайд у испанца.

66. Опасная подача Де Брюйне, но горнякам удалось выбить мяч.

69. МанСити прощает Шахтер. Де Брюйне выложил мяч с правого фланга прямо на ногу Стерлингу, но тот пробивает мимо ворот метров с трех!

71. Пенальти. Ордец нарушает правила на Сане, который на скорости врывался в штрафную.

72. Пятов парирует пенальти! Браво! Агуэро не забивает с точки.

74. Медицинскую помощь оказывают Тайсону.

76. Игроки Шахтера аппелируют к арбитру. Исмаили подавал в штрафную, и мяч попал в руку игроку хозяев. Железный пенальти в ворота МанСити, но судья на этот раз молчит.

78. Агуэро бьет мимо ворот.

78. Замена у Шахтера. Вместо Марлоса выходит Дентиньо.

81. Замена у МанСити. Вместо Силвы выходит Гюндоган.

83. Пошла игра на встречных курсах. Стерлинг упал у нас в штрафной. Второй пенальти не назначают.

84. Замена у МанСити. Вместо Агуэро выходит Бернарду Силва.

86. Сане классно разобрался в штрафной Шахтера и пробивал в дальний угол. Немного мимо.

87. Еще один мастер-класс от Сане. Он один пытался завести мяч в ворота Шахтера, но Пятов в конце концов завладел мячом.

88. Замена у Шахтера. Вместо Бернарда выходит Петряк.

89. Гол в ворота Шахтера. Стерлинг - 2:0.

Форвард замкнул прострел справа, вогнав мяч под перекладину.

90+2. Офсайд у Петряка.

90+4. Шахтер прессингует на последней минуте игры.

Финальный свисток, который фиксирует победу "Манчестер Сити" со счетом 2:0.

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