Ярмоленко вернулся к тренировкам и готовится к матчу "Боруссии" в Лиге чемпионов против "Реала" (видео)

Украинский вингер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко готовится с командой к матчу против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов, сообщается в Twitter немецкой команды.

Ранее украинец пропустил тренировку, на которой также отсутствовали и футболисты, которые участвовали в матче с «Боруссией» Менхенгладбах (6:1). Сам Ярмоленко участие в матче не принимал.

Напомним, Ярмоленко попал в сборную 5-го тура Бундеслиги по версии престижного издания Kiсker. 27-летний украинец поучаствовал во всех голах своего клуба в матче против "Гамбурга" (3:0), когда был на поле.