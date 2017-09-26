Ярмоленко вернулся к тренировкам и готовится к матчу "Боруссии" в Лиге чемпионов против "Реала" (видео)
11:35, 26 сентября 2017Футбол
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Украинский полузащитник пропускал предыдущий матч Бундеслиги.
Ярмоленко готовится к матчу Лиги чемпионов с "Реалом" / Reuters
Украинский вингер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко готовится с командой к матчу против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов, сообщается в Twitter немецкой команды.
Ранее украинец пропустил тренировку, на которой также отсутствовали и футболисты, которые участвовали в матче с «Боруссией» Менхенгладбах (6:1). Сам Ярмоленко участие в матче не принимал.
Напомним, Ярмоленко попал в сборную 5-го тура Бундеслиги по версии престижного издания Kiсker. 27-летний украинец поучаствовал во всех голах своего клуба в матче против "Гамбурга" (3:0), когда был на поле.
Weitere Impressionen des #BVB-Abschlusstrainings. #BVBRMA (Video: @RN_Florian) pic.twitter.com/h48PIgopJe— Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) 25 сентября 2017 г.
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