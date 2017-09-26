Степаненко перед матчем "Манчестер Сити" - "Шахтер": Мы должны быть сдержанными и сконцентрированными

Накануне матча 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА "Манчестер Сити" - "Шахтер" полузащитник донецкой команды Тарас Степаненко ответил на вопросы СМИ на регламентной предматчевой пресс-конференции в Манчестере, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

"Чтобы добиваться результата в таких турнирах, нужно уметь правильно действовать как с мячом, так и без него. Понятно, что мы встретимся с командой, владение у которой по статистике всегда больше. В «Манчестер Сити» делают на это ставки. Мы должны быть сдержанными и сконцентрированными. Думаю, это один из ключевых моментов завтра. В атаке «горожане» импровизируют, потому, чтобы победить, нужно быть очень внимательными", - отметил Степаненко.

Читайте такжеФонсека перед игрой "Шахтера" с "Ман Сити": Многие скажут, что у нас нет шансов Говоря о бывшем партнере по команде Фернандиньо, который сейчас выступает в составе "МанСити", украинский полузащитник сказал: "Знаю, что с Фернандиньо хорошо общается Вячеслав Шевчук. Вполне возможно, они обсуждали предстоящую игру. Я лишь слышал от Александра Зинченко, что Ферна был очень рад, когда «Манчестер Сити» и «Шахтер» попали в одну группу. Он говорил об этом и в интервью. Думаю, для него это будет принципиальный матч".

А говоря о допинг-истории с капитаном команды Дарио Срной, отметил: "Это большой удар, и прежде всего для Дарио. Мы его поддерживаем и верим, что случившееся – это какое-то стечение обстоятельств, не зависевшее от Срны. В любом случае мы обязаны идти вперед. Должны показывать, что мы – сильный коллектив, кто бы ни выпал в той или иной ситуации. Команда не может зависеть от одного человека. Все мы – с Дарио. И идем дальше, ведь если будем смотреть назад, то ничего не достигнем в будущем".

Как собщал УНИАН, матч "Манчестер Сити" - "Шахтер" состоится сегодня вечером в Манчестере и начнется в 21.45 по киевскому времени.