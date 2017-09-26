"Манчестер Сити" - "Шахтер": где смотреть?

10:39, 26 сентября 2017
Футбол
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Сразу два отечественных телеканала покажут игру 2-го тура Лиги чемпионов.

МАтчи украинских команд в еврокубках покажут на украинском ТВ / hotology.ru

Сегодня в Манчестере состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Сити" примет донецкий "Шахтер".

Игру покажут сразу два отечественных телеканала. 

Матч из Манчестера можно будет посмотреть на общенациональном телеканале "Украина" и специализированном спутниковом "Футбол 1".

Как сообщал УНИАН, начало матча Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Шахтер" в Манчестере в 21.45 по киевскому времени.

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