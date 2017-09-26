"Шахтер" является аутсайдером в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" на котировках букмекеров

Ведущие букмекерские конторы мира оценили шансы команд в сегодняшних матчах Лиги чемпионов, где английский "Манчестер Сити" является явным фаворитом в игре с донецким "Шахтером", сообщает специализированый портал Betexplorer.

Портал собрал данные 25 ведущих контор мира, где средний коэффициент на победу англичан составляет 1.18 к 1, на ничью - 7.60 к 1, а на победу дончан - 13.81 к 1.

Читайте такжеФонсека перед игрой "Шахтера" с "Ман Сити": Многие скажут, что у нас нет шансов Наименьшую веру в победу дончан исытывает ComeOn - 16.00 к 1, а наибольшую - Sportingbet - 9,75 к 1. Впрочем, в победе хозяев из Манчестера не сомневается никто - от 1,14 до 1,22.

Как сообщал УНИАН, матч "Манчестер Сити" - "Шахтер" начнется сегодня в Манчестере в 21.45 по киевскому времени.