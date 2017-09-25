Фонсека перед игрой "Шахтера" с "Ман Сити": Многие скажут, что у нас нет шансов

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группы F Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Португальский наставник отметил, что команда подходит к игре в отличной форме.

«Мы понимаем, насколько сложной будет игра. Встретимся с одной из лучших в мире команд, которая лучше всех играет в атаке — 24 гола, 2 пропущенных. «Сити» отлично показывает себя в последних матчах. Мы знаем все сильные качества игроков и тренера. Ожидаем, как и всегда, очень сложную игру. Мы постарались за короткие строки подготовить команду и будем пытаться завтра показать результат», - отметил Фонсека.

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«Если посмотрим на их великолепный состав, то многие скажут, мол у нас нет шансов. Но я верю, что нам по силам добиться результата, показав украинский футбол. Мы хотим сделать "Шахтер" великим клубом, и игроки хотят выступать в таком турнире, как Лига чемпионов. Мы много работали в прошлом году ради такой возможности. Мы должны быть самими собой и верить в положительный результат».

Фонсека прокомментировал также допинговый скандал вокруг Дарио Срны.

«Он хороший игрок, большой профессионал, нам его не хватает. Но говорить больше об этой ситуации я не могу».

Пока не ясно, кто будет капитаном "Шахтера" в отсутствие хорвата.

«Степаненко, Пятов, Тайсон. Все зависит от того, кто выйдет в стартовом составе. В последнем матче капитаном был Пятов, но уже в следующей игре может быть кто-то другой. Они все лидеры нашей команды», - заметил Фонсека.