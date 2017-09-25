"Ман Сити" перед матчем с "Шахтером" остался без своего капитана

Центральный защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани не поможет своей команде в ближайшем матче против "Шахтера" в Лиге чемпионов.

Компани повредил икроножную мышцу в расположении сборной Бельгии в начале сентября и с тех пор не выходил на поле.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поведал, что Компани не успевает восстановиться к матчу против "Шахтера" и пропустит его. Об этом сообщил твиттер "горожан".

В то же время, имеет шансы выйти на поле Илкай Гюндоган, который получил повреждение в матче Кубка английской Лиги против "Вест Бромвича", но избежал серьезной травмы.

Состояние Бенжамена Менди, получившего небольшое повреждение в игре против "Кристал Пэлас", будет оцениваться сегодня.

Матч между "Шахтером" и "Манчетсер Сити" в рамках 2-го тура Лиги чемпионов состоится завтра, 26 сентября.