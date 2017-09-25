Гвардиола: Мои помощники сказали "Вау", впервые увидев игру "Шахтера"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил высокое качество игры "Шахтера" в преддверии матча в Лиге чемпионов.

Наставник английской команды признался, что его тренерский штаб был впечатлен уровнем игры донетчан при первом просмотре их матча.

«Каждый раз, когда играю против "Шахтера", меня посещает одно и то же чувство. Когда мои помощники впервые отправились посмотреть их матч, то, вернувшись, сказали «Вау». Игра "Шахтера" заслуживает всяческой похвалы от меня», — цитирует Гвардиолу твиттер "Ман Сити".

«Игроки понимают, что сейчас только сентябрь. "Сити" всегда хорошо стартует, но удержать стабильность результатов не удавалось. Работаем над этим от матча к матчу».

Тренер также вспомнил о провальном противостоянии с "Монако" в плей-офф Лиги чемпионов прошлого сезона, отметив, что решающей стал лишь один тайм.

«Мы вылетели от "Монако" в прошлом сезоне, поскольку сыграли плохо 45 минут из всех 180».

Говоря о некоторых кадровых моментах, Гвардиола отметил большую пользу для команды от игры хавбека Кевина де Брейне и форварда Габриэла Жезуса.

«Трансферное окно закрыто, но работа ведется. Хотим, чтобы де Брейне оставался в "Сити" как можно дольше».

«На поле и вне его меня радует поведение и игра Жезуса. Он помогает забивать Агуэро, участвует в прессинге и добавляет нам динамики. Габриэл очень важен для нас».

Матч между "Манчестер Сити" и "Шахтером" состоится завтра, 26 сентября.