Полицейский сломал ногу болельщику во время матча чемпионата России

15:36, 25 сентября 2017
Футбол
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Болельщики питерского "Зенита" побились с полицией.

На матче чемпионата России произошли столкновения полиции и фанатов / yarreg.ru

Столкновениями полиции и фанатов был омрачен очередной матч чемпионата России по футболу в Краснодаре. Полицейский сломал ногу одному из болельщиков санкт-петербургского «Зенита» во время поединка российской премьер-лиги с «Краснодаром». Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Не все из представителей ультрас гостей смогли попасть на стадион, что и стало причиной конфликта.

Драка завязалась на подходах к стадиону кубанского клуба. Одного из болельщиков полицейские повалили на землю и били. При этом фанату сломали ногу.

Конфликт произошел из-за нехватки билетов для петербургских болельщиков. Для них была выделена квота в 1000 билетов, а на матч поддержать "Зенит" прибыло гораздо больше зрителей.

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Теги: #ультрас против полиции#беспредел в России