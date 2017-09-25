Кавани отказался от 1 млн евро в обмен на право бить пенальти вместо Неймара

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани отклонил предложение президента клуба Нассера Аль-Хелайфи, согласно которому уругваец получил бы бонус в размере 1 миллиона евро в обмен на отказ от исполнения 11-метровых в пользу партнера по атаке Неймара.

Об этом сообщает El Pais.

По условиям контракта с парижанами, Кавани мог дополнительно заработать 1 млн евро как лучший снайпер чемпионата Франции, но Аль-Хелайфи предложил ему бонус независимо от итогов бомбардирской гонки, с условием, что пенальти в матчах будет бить Неймар.

По данным источника, после отказа Кавани Аль-Хелайфи направил своих представителей к Неймару, чтобы убедить того уступить уругвайцу право на исполнение пенальти. Однако бразилец тоже не захотел выполнять просьбу президента «ПСЖ».

Напомним, что на прошлой неделе между Кавани и Неймаром произошел серьезный конфликт, который едва не перерос в драку. Две звезды "ПСЖ" не поделили между собой право исполнения 11-метровых в матче чемпионата Франции.