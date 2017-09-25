"Шахтер" отправился в Англию на матч против "Манчестер Сити" (фото)
13:12, 25 сентября 2017Футбол
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Футболисты донецкого клуба, похоже, пребывают в отличном настроении.
Горняки отправились на мачт 2-го тура Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" / ФК "Шахтер"
Игроки, тренерский штаб и персонал донецкого «Шахтера» утром в понедельник, 25 сентября, отправились в Англию, где во вторник в Манчестере проведут матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против местного «Манчестер Сити».
Судя по фотографиям, настроение у футболистов накануне выездного матча с фаворитом группы - хорошее.
ФК "Шахтер"
Напомним, в стартовом туре группового этапа главного клубного евротурнира "Шахтер" обыграл "Наполи" - 2:1. "Манчестер Сити" также начал турнир с победы - 4:0 над "Фейеноордом".
ФК "Шахтер"
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