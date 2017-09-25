"Шахтер" отправился в Англию на матч против "Манчестер Сити" (фото)

Игроки, тренерский штаб и персонал донецкого «Шахтера» утром в понедельник, 25 сентября, отправились в Англию, где во вторник в Манчестере проведут матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против местного «Манчестер Сити».

Судя по фотографиям, настроение у футболистов накануне выездного матча с фаворитом группы - хорошее.

Напомним, в стартовом туре группового этапа главного клубного евротурнира "Шахтер" обыграл "Наполи" - 2:1. "Манчестер Сити" также начал турнир с победы - 4:0 над "Фейеноордом".