КПИ подтвердил, что не выдавал димплом вице-президенту ФФУ Костюченко (видео)
10:59, 25 сентября 2017Футбол
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Журналистам программы "Профутбол" пришел ответ на запрос.
Вадим Костюченко / upl.ua
В ответ на запрос программы «Профутбол» Киевский политехнический институт подтвердил, что вице-президент ФФУ Вадим Костюченко не учился в этом учебном заведении и не получал диплом.
Скан ответа КПИ был показан в эфире программы.
Напомним, ранее появилась информация, что Костюченко подделал свой диплом, благодаря которому получил образование еще в двух вузах.
Сам Костюченко назвал эти обвинения ответом «отдельных лиц» на скандал вокруг проведения матчей в Мариуполе.
КПИ не выдавал диплом о высшем образовании вице-президенту ФФУ
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