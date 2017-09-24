Решение по допинговому делу Срны могут принять 29 сентября, ему грозит 1-2 года дисквалификации (видео)

23:59, 24 сентября 2017
Футбол
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У хорвата есть несколько дней, чтобы доказать свою невиновность.

Срна пообещал болельщикам продолжить карьеру игрока, несмотря на допинговый скандал / shakhtar.com

Координатор допинг-контроля чемпионата Украины Максим Бецко в интервью программе "Профутбол" рассказал о деталях дела Дарио Срны, допинг-проба которого показала запрещенное вещество.

Срна оповещен о результатах допинг-теста 18 сентября. У него есть 10 дней, чтобы предоставить свои объяснения.

Уже 29 сентября может быть принято решение об отстранении 35-летнего хорватского защитника «Шахтера» от участия в любых матчах на территории Украины до окончательного вердикта. УЕФА будет принимать отдельное решение.

По словам Бецко, даже если Срна докажет, что принимал допинг не с целью получить преимущество над соперниками, ему все равно придется нести ответственность. Игроку грозит 1-2 года дисквалификации.

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Теги: #Срна допинг-скандал#дело Срны