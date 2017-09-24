Решение по допинговому делу Срны могут принять 29 сентября, ему грозит 1-2 года дисквалификации (видео)
У хорвата есть несколько дней, чтобы доказать свою невиновность.
Координатор допинг-контроля чемпионата Украины Максим Бецко в интервью программе "Профутбол" рассказал о деталях дела Дарио Срны, допинг-проба которого показала запрещенное вещество.
Срна оповещен о результатах допинг-теста 18 сентября. У него есть 10 дней, чтобы предоставить свои объяснения.
Уже 29 сентября может быть принято решение об отстранении 35-летнего хорватского защитника «Шахтера» от участия в любых матчах на территории Украины до окончательного вердикта. УЕФА будет принимать отдельное решение.
По словам Бецко, даже если Срна докажет, что принимал допинг не с целью получить преимущество над соперниками, ему все равно придется нести ответственность. Игроку грозит 1-2 года дисквалификации.