"Ворскла" на 92-й минуте спасла ничью в поединке с "Зарей"

В Полтаве состоялся завершающий поединок 10-го тура УПЛ, в котором "Ворскла" принимала "Зарю".

Матч завершился ничейным счетом 1:1.

Первый гол в матче на 44-й минуте дальним ударом с помощью рикошета от защитника забил Евгений Опанасенко. Именно он вывел "Зарю" вперед.

Полтавчане пытались спасти ситуацию на протяжении всего второго тайма, и им это удалось уже в компенсированное время. На 92-й минуте мяч забил форвард хозяев Юрий Коломоец.

Таким образом, «Заря» не может победить уже в четвертом матче подряд, а «Ворскла» закрепилась на третьем месте турнирной таблицы УПЛ с 18 очками.

Отметим, что все четыре игры игрового дня в УПЛ завершились со счетом 1:1. С таким счетом закончились матчи "Сталь" - "Олимпик", "Мариуполь" - "Александрия", "Карпаты" - "Черноморец" и "Ворскла" - "Заря".

Кроме того, пять из шести матчей 10-го тура окончились с ничейным результатом. Победить удалось только "Шахтеру".