"Карпаты" и "Черноморец" поделили очки в матче УПЛ
21:27, 24 сентября 2017Футбол
122
Команды обменялись голами в первом тайме.
"Карпаты" - "Черноморец" - 1:1 / ua-football.com
Во Львове состоялся матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Карпаты" и "Черноморец" сыграли вничью, сообщает официальный сайт УПЛ.
Поединок завершился со счетом 1:1.
Оба гола были забиты в первые полчаса игры. На 7-й минуте Гладкий заработал пенальти в ворота "Черноморца" и сам же его реализовал, открыв счет в матче. На 29-й минуте Хобленко восстановил статус-кво.
Во втором тайме команды не реализовали ряд своих шансов.
В результате "Карпаты" набирают 8 очков в турнирной таблице, у "Черноморца" - 6 пунктов и последнее место в таблице.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter