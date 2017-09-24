"Карпаты" и "Черноморец" поделили очки в матче УПЛ

Во Львове состоялся матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Карпаты" и "Черноморец" сыграли вничью, сообщает официальный сайт УПЛ.

Поединок завершился со счетом 1:1.

Оба гола были забиты в первые полчаса игры. На 7-й минуте Гладкий заработал пенальти в ворота "Черноморца" и сам же его реализовал, открыв счет в матче. На 29-й минуте Хобленко восстановил статус-кво.

Во втором тайме команды не реализовали ряд своих шансов.

В результате "Карпаты" набирают 8 очков в турнирной таблице, у "Черноморца" - 6 пунктов и последнее место в таблице.